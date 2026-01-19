B1 Inregistrari!
Parlamentar condamnat pentru conducere fără permis. Paul Ciprian Pintea a devenit „vedeta” Senatului după ce și-a trecut în CV un site de matrimoniale, la școli absolvite

Adrian Teampău
19 ian. 2026, 18:28
Paul Ciprian Pintea Sursa Foto: senat.ro
Cuprins
  1. Paul Ciprian Pintea a fost condamnat
  2. Ce a stabilit ÎCCJ în cazul senatorului
  3. Cum a devenit Paul Ciprian Pintea „vedeta” Senatului

Paul Ciprian Pintea, senator ales pe listele POT la alegerile din 2024, a fost condamnat după ce a fost prins conducând o mașină având permisul suspendat. Decizia judecătorilor de la ÎCCJ este definitivă.

Paul Ciprian Pintea a fost condamnat

Înalta Curte a pronunțat sentința în cazul senatorului ales pe listele POT, luni, 19 ianuarie. Judecătorii au stabilit o condamnare de un an şi cinci luni de închisoare cu suspendare pentru Paul Ciprian Pintea. ÎCCJ a menținut sentința anterioară, pronunțată în 17 iunie 2025. Aceasta prevedea că senatorul va beneficia de suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe un termen de doi ani.

Anterior, senatorul Pintea primise nouă luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul cu permisul suspendat. Această sancțiune a fost contopită cu o altă condamnare pentru o faptă similară, de un an şi două luni, primită în martie 2024 la Judecătoria Zalău. În final, a rezultat pedeapsa pronunțată de ÎCCJ prin decizia de luni.

Trebuie spus că parlamentarul este anchetat, în prezent, într-un alt dosar penal, pentru conducere fără permis. El a fost surprins de poliţiştii Serviciului Rutier Sălaj, la începutul lunii noiembrie 2025, în municipiul Zalău, în timp ce șofa un autovehicul deși nu avea dreptul să o facă.

Ce a stabilit ÎCCJ în cazul senatorului

Pe lângă condamnarea la un an și cinci luni de închisoare, cu suspendare, judecătorii au mai luat și alte măsuri. Conform deciziei Paul Ciprian Pintea va trebuie să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate.

De asemenea, senatorul va trebui să presteze muncă neplătită în folosul comunității. Această sancțiune va fi aplicată pentru o durată de 60 de zile. Parlamentarul va avea de ales să lucreze fie în cadrul Primăriei Municipiului Zalău, fie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău.

Cum a devenit Paul Ciprian Pintea „vedeta” Senatului

Senatorul ales pe listele POT, la finalul anului 2024, a devenit vedeta Senatului ca urmare a CV-ului său. Jurnaliștii au descoperit că Paul Ciprian Pintea și-a trecut la studii cursuri la „Academic Singles”. Este vorba despre un site de anunțuri matrimoniale, iar nu despre o instituție de învățământ.

Această mențiune a atras atenția asupra senatorului ales să reprezinte județul Sălaj, din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT). Astfel, aplecându-se asupra CV-ului senatorului, jurnalștii au descoperit și alte inadvertențe.

Tot la școli absolvite, Pintea a menționat Liceul „Mihai Viteazul” din Zalău, ale cărui cursuri le-ar fi urmat între anii 2000 și 2004. Acest lucru ar fi însemnat că a intrat la liceu la vârsta de aproape 13 ani.

Ulterior, şi-a modificat CV-ul şi a trecut perioada 2001-2005, cu „diplomă de bacalaureat”. S-a dovedit că nici această menține nu corespunde realității. Senatorul a urmat doar trei ani de liceu, ceea ce exclude susținerea bacalaureatului.

