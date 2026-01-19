Ilie Bolojan nu pare foarte interesat să elaboreze rapid bugetul aferent acestui an. Potrivit vicepremierului Tanczos Barna, o astfel de nu va fi gata mai devreme de jumătatea lunii februarie.

Ilie Bolojan întârzie cu legea bugetului

Vicepremierul Tanczos Barna este de părere că proiectul de buget pentru anul acesta nu mai poate fi amânat pentru multă vreme. Potrivit spuselor sale Ilie Bolojan a întârziat deja cu legea, iar termenul realist, până la care va fi elaborată legea, este jumătatea lunii februarie. Abia atunci va exista, crede el, o lege a bugetului propusă spre dezbatere Parlamentului.

„Suntem la jumătatea lunii ianuarie şi, după calendarul pe care l-am creat astăzi, mai devreme de jumătatea lunii februarie n-o să avem buget propus în Parlament. Jumătatea lunii februarie este varianta realistă”, a explicat Tanczos Barna.

Vicepremierul a mai spus că, în aceste zile, trebuie să se concentreze pe finalizarea bugetului de stat. El a precizat că indiferent dacă vor fi adoptate noile modificări la legislația privind administrația publică sau nu, bugetul trebuie finalizat.

„Nu se poate amâna mai mult. Într-o anumită formă, sigur, trebuie să propunem Parlamentului bugetul şi trebuie aprobat pe legislaţia care va exista, cu sau fără reforma în administratie, cu sau fără anumite legi aprobate până atunci, dar trebuie mers înainte”, a declarat Tanczos Barna.

Guvernul Ilie Bolojan pune în pericol implementarea PNRR

Dacă proiectul de buget va fi întârziat foarte mult, guvernul Ilie Bolojan va avea probleme în și din fondurile europene. Totodată, a avertizat Tanczos Barna, ministerele trebuie să știe pe ce sume se bazează pentru a-și proiecta activitatea viitoare.

„Avem PNRR-ul care este foarte, foarte important şi orice zi de întârziere poate să afecteze absorbţia şi succesul acestui program. Iar fondurile europene sunt esenţiale anul acesta. Prioritatea trebuie să fie pe PNRR, ca să terminăm la sfârşitul lunii august acest program, să facem absorbţie cât mai apropiată de sută la sută, să atingem indicatorii, să facem reformele ataşate de aceste sume primite de la Comisia Europeană”, a afirmat Tanczos Barna.

Totodată, vicepremierul și-a exprimat speranța că ceea ce urmează, noile măsuri de austeritate, să fie ultimele pe care le va mai adopta acest guvern. El s-a arătat înțelegător cu românii nemulțumiți, spunând că înțelege acest lucru.

Nazare, anunț depre bugetul pe 2026

Declarațiile lui Tanczos Barna au venit la câteva ore după ce ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare a declarat că lucrează la buget. El a spus că a agreat alături de Ilie Bolojan și de ceilalți membri ai coaliției, un calendar până la care să fie elaborată și aprobată legea bugetului pe 2026. Nazare a precizat că vor fi aprobate plafoanele bugetare, după care vor urma consultări cu toate ministerele.

Ministrul a precizat că, la mijlocul lunii februarie, urmează publicarea proiectului de buget şi aprobarea în Guvern. Spre deosebire de Tanczos Barna, ministrul Finanțelor crede că legea bugetului va intra la dezbatere în Parlament abia în a doua parte a lunii februarie.

Acest lucru presupune că actul normativ va fi adoptat abia spre finalul lunii și, dacă nu va fi contestat, va intra în vigoare la începutul lui martie.