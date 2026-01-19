Victor Ponta nu înțelege care este motivul pentru care Ilie Bolojan insistă pe procedura de asumare a răspunderii pe măsurile de austeritate pe care le propune. În opinia sa, actuala coaliție de guvernare are majoritatea necesară pentru a face aceste legi să treacă la vot.

Victor Ponta îl acuză pe Bolojan de încăpățânare

Deputatul susține că Ilie Bolojan se încăpățânează fără rost în a-și asuma răspunderea în pe pachetele de austeritate. Victor Ponta crede că actuala ar trebui să lase, măcar, impresia că procedează democratic și să permită ca legile să fie dezbătute și votate, conform procedurilor. El a făcut o serie de comentarii pe acest subiect în emisiunea News Pass difuzată de B1TV.

„Chiar înțeleg politică și înțeleg toate lucrurile din politică. Dar nu înțeleg încăpățânarea aceasta cu angajarea răspunderii guvernului. Ce urgență este? Anul trecut, a spus, dom’ne ne trimiteau la junk agențiile de rating. Nu ne mai trimit că nu au treabă cu noi. Ne cresc dobânzile…. nu au unde să mai crească pentru că sunt deja mari. Ai probleme de majoritate în Parlament? Nu ai”, a relatat fostul premier PSD.

În opinia sa, procedura de angajare a răspunderii guvernului în Parlament nu a schimbat nimic. Dimpotrivă arată o încăpățânare nejustificată a Bolojan de a-și impune punctul de vedere chiar și atunci când provoacă mai mult rău. În plus, deși măsurile dau rezultate proaste, insistă cu altele și mai dure și mai împovărătoare pentru români.

„La fel și cu angajarea. Mult scandal pentru nimic. Ce am obținut? Ce –a schimbat în România așa extraordinar, dacă și-a asumat guvernul răspunderea? Du-le în Parlament, fă-te de ochii lumii că respecți regulile democratice. Lasă-i pe cei de la AUR și pe ceilalți să spună că nu este bine. Oricum la mașinăria de vot trece. Este un stil care nu-ți aduce decât antipatie. Pare un gen de încăpățânare. Facem totul cum zici tu, și cum este? Aaa, este mai rău… Păi și de ce am făcut cum ai zis tu? Facem și mai rău, mai reducem mai tăiem”, a spus Ponta.

Avertisment pentru Ilie Bolojan

Victor Ponta l-a avertizat pe actualul premier că atitudinea aceasta, de încăpățânare în a face rău, va avea consecințe. Ilie Bolojan devine din ce în ce mai antipatic pentru felul său de a-și impune punctul de vedere. În același timp, oamenii își pierd încrederea că guvernul are o soluție pentru a scoate țara din criză. Iar acest lucru se vede, în sondajele în care cetățenii spun că drumul pe care a apucat România este greșit

„Nu ai cum să ieși din criză fără să ai un pic încredere din partea oamenilor, că suntem pe direcția cea bună. Când toți oamenii îți spun că suntem în direcția proastă, în nici un caz nu ai cum să ieși din criză”, a subliniat Ponta.

Victor Ponta despre întârzierea legii bugetului

În acest context, deputatul a vorbit și despre amânarea elaborării . Victor Ponta a declarat că nu înțelege această politică pe care o duce Ilie Bolojan, în contextul în care nu există mai mulți bani pentur a fi atrași la buget.

„La fel nu pot să înțeleg chestia cu bugetul. Am văzut bugete făcute în februarie atunci când au fost alegeri în decembrie. De abia s-au așezat miniștrii, ce să le ceri să facă bugetul. Dar am trăit și multe bugete votate între Crăciun și Anul Nou. Parlamentarii chemați să voteze, rapid ca să se întoarcă acasă, la cozonac. De ce amână? Or să vină mai mulți bani? Or să vină mai puțini pentru că economia privată este blocată. În afară de multinaționale care sunt foarte prudente – nu și-au aprobat nici bugete de publicitate, nici pentru investiții pentru că nu știu care va fi regimul fiscal – tot ce este mai jos, firme medii, alea micro oricum sunt moarte – sunt în blocaj. Iar bani mai mulți la buget nu o să aibă. Atunci de ce trage de timp?”, se întreabă retoric Victor Ponta.

El sugerează, pornind de la declarațiile președintelui Consiliului Județean Ilfov Hubert Thuma, că premierul are un obiectiv ascuns. Acesta urmărește amânarea proiectelor de investiții noi, pe care intenționează să le inițieze administrațiile locale.

„Cred că tot un panelist a spus, domnul Thuma (Hubert Thuma – președintele CJ ILfov n.red.). Dacă îl adopți în martie ajunge la noi în mai, iar eu mă apuc să fac licitație în iunie, o atribui în septembrie, se contestă în octombrie și în noiembrie se îngheață șantierul. Care este scopul? De ce tragi de timp că nu se întâmplă ceva. Nu descoperim niște bani de care nu știam”, a spus Victor Ponta