Sfatul lui Victor Ponta pentru PSD-iști: "Scoateți USR-ul, dacă nu puteți pe Bolojan". Ce spune despre ieșirea PSD-ului de la guvernare (VIDEO)

Ana Maria
19 ian. 2026, 21:37
Sursa Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune fostul premier Victor Ponta despre „stabilitatea politică”
  2. Cum vede Ponta nemulțumirea electoratului PSD

Fostul premier Victor Ponta a vorbit în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac la B1 TV, despre tensiunile din interiorul PSD și posibila ieșire a partidului de la guvernare. El a comparat membrii nemulțumiți ai partidului cu „corul robilor din Nabucco”, reproșându-le pasivitatea și lipsa de inițiativă în fața problemelor.

„Sunt colegii mei și țin la ei, dar cred că înțeleg și ei că e tare păguboasă politica asta. Eu le zic așa, dar cu dragoste le zic, că parcă sunt corul robilor din Nabucco. Ei plâng tot timpul. Domne’, nu ne lasă Bolojan, ne face USR-ul. Păi eliberați-vă, rupeți lanțurile. ‘Nu putem’. Dar de ce nu puteți?

Că nu mai … Povestea aia o țineți minte, de acum 4-5 ani, când îi întreba toată lumea pe Ciolacu și Ciucă, mă, de ce trebuie să stați împreună? ’Că ne atacă Putin’. Hai, că nu ne mai atacă Putin. Mai trebuie să stea împreună să trecem de Covid. Am trecut și de Covid. De ce trebuie să stați?”, a spus Ponta.

Ce spune fostul premier Victor Ponta despre „stabilitatea politică”

Ponta consideră că justificarea rămânerii PSD la guvernare, invocând „stabilitatea politică”, nu mai este credibilă pentru nimeni. Fostul lider spune că și-a crezut colegii când aceștia spuneau că prezența în Guvern este esențială pentru sprijinirea primarilor, dar acum acest argument nu mai ține, deoarece fondurile nu mai ajung nici măcar la reprezentanții PSD.

„Povestea aia cu trebuie să stăm pentru stabilitatea politică nu o crede nimeni. De obicei, uite, eu am crezut și anul trecut când au intrat la guvernare și mi-au zis colegii mei din PSD, bă, trebuie să stăm și noi pentru primarii noștri, pentru președinți, îi mai ajutăm cu proiecte.

Nu îi mai ajută, că nu le mai dă Bolojan. Le taie, nu le dă la PSD-iști. Nu știu dacă le dă la PNL-iști, nu cred. Dar, sigur, la PSD- iști nu le dă nimica. Deci nici argumentul ăsta nu-l ai. Sigur că stau, așa, într-o suferință. Ce se întâmplă? Electoratul care a votat PSD, pe mine m-au votat 1.400.000, probabil că 1.000.000 erau votanți PSD.”, a mai spus fostul premier.

Cum vede Ponta nemulțumirea electoratului PSD

Victor Ponta explică faptul că electoratul PSD este nemulțumit nu pentru apartenența la partid, ci pentru faptul că partidul îl sprijină pe Bolojan și guvernează împreună cu USR. Această situație determină o scădere semnificativă a susținătorilor PSD, iar un număr mare de voturi migrează către AUR.

Ponta îi îndeamnă pe colegii săi să acționeze cu curaj: „eliberați-vă, rupeți lanțurile”. El sugerează că, dacă nu se poate face nimic cu Bolojan, măcar USR-ul să fie exclus din coaliție. În plus, subliniază că situația politică actuală este foarte dificilă și că actuala conducere trebuie să găsească o soluție urgentă.

„Cu siguranță, din cei care l-au votat pe George Simion, o mare parte erau foști votanți PSD. Se va întâmpla în continuare. Eu vorbesc zi de zi cu colegii din PSD și toți îmi spun, băi, nu ne înjură lumea că suntem PSD-iști. Ne înjură că îl ținem pe Bolojan și că guvernăm cu USR-ul. Păi zic, scoateți și voi una dintre ele, scoateți USR-ul dacă nu puteți pe Bolojan. Păi cum să facem? Ce să facem? Toată lumea ridică din umeri și… Da, e rău. Mă rog, e rău pentru PSD, e bine pentru AUR. AUR, după părerea mea, mai ales de când și-a luat cele două ajutoare ale lui George Simion, domnul Peiu și domnul Dungaciu, merge în direcția bună.”, a conchis Ponta.

