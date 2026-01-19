Victor Ponta, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a explicat cum ar proceda, în locul lui Nicușor Dan, în disputa dintre Donald Trump și UE. Deputatul este de părere că poziția de neutralitate, adoptată de România nu este o soluție potrivită.

Ce ar face Victor Ponta în locul lui Nicușor Dan

Fostul candidat la din 2016 și 2025 susține că Nicușor Dan nu procedează bine păstrând o în disputa dintre Donald Trump și UE. Victor Ponta a avut o intervenție în emisiunea News Pass de la B1TV. În opinia sa, o astfel de atitudine riscă să lase România în afara ambelor tabere. Pe de altă parte, fostul candidat recunoaște că este dificil să te poziționezi de partea uneia sau alteia dintre tabere.

„Ce înseamnă asta. Aici nu este un singur om. Nu poate un singur om. Ar trebui președintele să cheme zece oameni care se pricep, să le spună, faceți-mi varianta A, varianta B, varianta C, cu avantaje și dezavantaje. Nu există o soluție bună, fără riscuri. Nu pretind că este ceva foarte ușor, pac rezolvăm. Dar asta, că ești preocupat și că ești cu toată lumea nu ajută. S-ar putea ca Trump să spună, «aaa, deci n-ați fost cu mine» și europenii să spună la fel. Și să rămâi în mijlocul drumului, între bărci”, susține Ponta.

În acest context, mai spune deputatul, în condițiile în care nu adoptă o poziție clară, românii se întreabă de ce sunt plătiți politicienii care ar trebui să susțină și să găsească cele mai bune soluții în interesul României.

„Problema este de dacă România, în această lume extrem de tulburată și impredictibilă stă pe picioarele ei. Impresia mea este că nu avem nici o idee despre ce ar trebui să facem și om vedea. Poate avem noroc și iese bine, iar dacă avem ghinion, iese prost. Și atunci întrebarea românuui este de ce vă plătim pe toți?”, a mai spus politicianul.

Ce ar face în locul lui Nicușor Dan

Victor Ponta susține că aspectele privind invitația făcută de Donald Trump, României, de a participa, contra unei taxe de un miliard de dolari, în , ar fi trebuit explicată românilor de un politician. El nu vede cu ochi buni ieșirea consilierului prezidențial Marius Lazurcă, deputat de carieră. Despre acesta spune, că nu are un limbaj pe înțelesul românilor, limbajul diplomatic.

„O să vă spun părerea mea. Domnul Lazurcă este un diplomat foarte bun. Doar că în această situație ar trebui ca un om politic să explice românilor. Românii nu au prea urmărit ce este cu consiliul pentru pace unde ne-a invitat Trump. Dacă îi întrebați nu cred că 1% știu ce este Consiliul pentru Pace și unde ne-a invitat Trump. Nu știu dacă toată atenția românilor este pentru Groenlanda. Este frig în România ca în Groenlanda. Românii sunt preocupați de noile impozite, sunt preocupați de cât costă un plin la mașină, cât vine factura în februarie pentru luna aceasta”, a mai spus Victor Ponta.

Deputatul a mai spus că un politician ar trebui să le explice românilor ce implicații are invitația lui Trump în Consiliul pentru Pace.

„Ar trebui să iasă un om politic care să spună: «Uitați care este situația, Trump a spus să intrăm în consiliul pentru pace alături de Putin, alături de alții… să-i dăm un miliard… este un fel de a nu mai fi în ONU, că nu-i mai place în ONU… să fie un ONU al lui Intrăm sau nu intrăm? Dacă nu intrăm o să ne țină minte. România nu ați vrut, v-am invitat. Dacă intrăm, ne certăm cu alții și ne așezăm la masă cu Putin pe care îl tot înjurăm de cinci ani»”, a transmis Ponta.

Declarațiile pe care le-a comentat Victor Ponta

Marius Lazurca a fost întrebat de ce preşedintele Nicuşor Dan nu i-a răspuns public lui Donald Trump referitor la invitaţia transmisă, ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace. Așa cum a spus și Victor Ponta că ar proceda, consilierul prezidențial a explicat că invitația lui Trump este analizată de un comitet inter-instituțional, înainte ca șeful statului să ofere un răspuns.

„Preşedintele Dan nu a reacţionat ca o minoritate totuşi de şefi de state, trei din şaizeci, care au mulţumit public pentru primirea invitaţiei adresate lor de preşedintele Statelor Unite. În acelaşi timp, a reacţionat întâi de toate Administraţia Prezidenţială, a confirmat primirea invitaţiei. În al doilea rând, preşedintele Dan a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitaţia, care e un detaliu aproape ceremonial sau de protocol, ci substanţa iniţiativei preşedintelui Trump, care stă la temeiul acestei invitaţii. Suntem în acest moment într-un grup inter-instituţional de analiză a acestei iniţiative, într-un dialog direct nu numai între noi, în Administraţia Prezidenţială, ci şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu misiunile noastre la Bruxelles şi la New York, pentru a înţelege în detaliu şi în substanţă iniţiativa preşedintului Trump şi pentru a răspunde corespunzător”, a afirmat Marius Lazurca.

Consilierul consideră că „nepotrivit” ca preşedintele României să răspundă „în pripă” unei iniţiative importante a lui Trump.

„Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României, în speţă domnul Nicuşor Dan, să răspundă în pripă unei iniţiative totuşi foarte importante a preşedintului Trump, o iniţiativă care totuşi angajează România pe termen cel puţin mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică, referitoare la conflictul din Gaza, dar e posibil ca instrumentul pe care preşedintele Trump doreşte să-l creeze să fie utilizat şi pentru soluţionarea altor conflicte. Aşadar preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat consilierul prezidenţial.