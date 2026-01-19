Ședință cu scandal la PNL. Rareș Bogdan își atacă șeful. Critici dure la adresa lui Ilie Bolojan

Europarlamentarul Rareș Bogdan face acuzații grave la adresa conducerii PNL. Rareș Bogdan îl acuză pe Bolojan că nu mai are nicio treabă cu partidul și că își impune punctul de vedere fără să se consulte cu alții. Iar cine face scandal este pedepsit.

Rareș Bogdan, atac dur înainte de ședința PNL

Măsurile luate împotriva primarilor au reprezentat punctul central al atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Ilie Bolojan.

„Avem peste 1.000 de primari, dintre care eu cred că am vorbit cu aproximativ 180–200 și ceva, precum și cu președinți de consilii județene. Aceștia sunt foarte speriați de faptul că, practic, rămân fără cotele defalcate. La unii dintre ei, 40–60% din buget este format din aceste cote defalcate.

Au crescut impozitele, ei sunt cei care dau piept cu oamenii, sunt cei care stau între oameni și sunt baza pe care Partidul Național Liberal a reușit să să construiască. Pe mine, ca reprezentant al României la Bruxelles, mă interesează foarte mult relația cu ei, pentru că sunt cei care au reușit să cheltuie cu succes bani europeni.

Din 2.600 de școli cu toalete în curte, mai avem 102 sau 108. Restul au fost modernizate cu bani europeni. O mulțime de proiecte au fost realizate cu ajutorul primarilor și, sincer, am văzut supărarea lor, disperarea lor”, a declarat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan susține că primarii care aleg să vorbească împotriva lui Bolojan sunt pedepsiți cu tot felul de controale.

„Știu că cei care au vorbit au primit vizitele șefului corpului de control al prim-ministrului sau ale Curții de Conturi, ceea ce nu mi se pare firesc, mai ales în Partidul Național Liberal unde trebuie să existe libertatea de expresie.”, spune liberalul.

„Bolojan nu mai comunică cu nimeni”

Europarlamentarul îl mai acuză pe că nu stă de vorbă cu oamenii. Nu explică nimic din ceea ce face.

„Mi se pare că în momentul ăsta nu vorbește nimeni, nu putem sfida oamenii, oamenii ne-au dat votul, oamenii așteaptă și au așteptat de la Partidul Național Liberal.

România are metale rare, are terenuri cu metale rare și cu toate astea nu exploatăm nimic. Nu exploatăm nici nichelul, nici aurul, nici argintul. Am pus impozite la pensionari, i-am afectat pe cei cu pensii de 3-4 mii de lei, cu 400 de lei, 500 de lei, ceea ce e foarte mult pentru ei și, în continuare, în loc să folosim resursele pe care le-a dat Dumnezeu, să le exploatăm.

Nimeni, dar nimeni nu explică acordul cu Mercosur. Nimeni nu le explică oamenilor, fermierilor, pe bună dreptate speriați de acest acord.”, a mai spus Rareș Bogdan.

Problema lui Rareș Bogdan cu USR-ul

„Nu vin cu gânduri războinice, vin pur și simplu să cer lămuriri. Vreau să știu de ce colegii mei, care asigură astăzi conducerea Partidului Național Liberal, nu ies să explice oamenilor ce se întâmplă.

Oamenii ne-au dat votul, oamenii au așteptări de la Partidul Național Liberal. Suntem o forță politică de 150 de ani, care a făcut lucruri în această țară, care a schimbat România în bine. Nu putem să abandonăm, pentru că altfel scrie pe noi PNȚCD. Sincer, eu n-am intrat în politică acum șase-șapte ani ca să mă trezesc într-un partid care ajunge la o cifră nesemnificativă. Eu vreau un partid care să aibă peste 20% și care să conteze în guvernare.

Vreau să știu exact care este relația noastră cu USR, pentru că mi se pare că uneori colegi de-ai mei din conducerea sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid. Vreau să știu de ce nu sunt consultați cei 12 primari de municipii reședință de județ și primarii de sectoare, de ce nu sunt consultate asociațiile reprezentative.

Am stat un an și o lună fără nicio funcție publică. Am intrat în politică să vorbesc. Nu am fost ministru. Am fost mințit cu pensiile speciale, am fost expus doar eu, după care am fost lăsat de izbeliște și și-au bătut joc. Văd că nici acum nu au reușit să rezolve problema.”, a mai declarat Rareș Bogdan.