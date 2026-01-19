B1 Inregistrari!
Alegătorii PSD se mută către AUR. Victor Ponta explică cum se pierde electoratul social-democrat (VIDEO)

Adrian Teampău
19 ian. 2026, 22:36
Foto: Facebook @ Victor Ponta
Cuprins
  1. Victor Ponta, avertisment pentru PSD
  2. Electoratul de stânga se reorientează

Victor Ponta susține că alegătorii PSD sunt printre cei mai afectați de politicile de austeritate adoptate de guvernul Bolojan, motiv pentru care se reorientează către AUR. El explică cum se repoziționează electoratul în această perioadă.

Victor Ponta, avertisment pentru PSD

Fostul canidat la alegerile prezidențiale recunoaște că printre cei mai afectați de politicile de austeritate adoptate în această perioadă sunt alegătorii și simpatizanții PSD. Aceștia sunt frustrați de politica pe care o face PSD, la guvernare, motiv pentru care se reorientează către AUR și către George Simion. În emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV, Victor Ponta a vorbit despre repoziționarea electoratului de stânga pe sccena politică.

Întrebat dacă politicile de austeritate ale guvernului Bolojan lovesc în electoratul PSD, Ponta a confirmat categoric. El a precizat că măsurile adoptate lovesc cu precădere în cetățenii cu venituri mici, cei mai afectați, iar aceștia se reorientează din punct de vedere politic. Mai mult, frustrarea acestora, de regulă, alegători cu vederi de stânga, iar frustrarea merge către reprezentanții lor din PSD.

„Categoric da. Sunt și cei mai afectați de faptul că reprezentanții lor, și aici mă include, nu se bat mai tare pentru ei. Și eu, când merg în Dâmbovița, oamenii îmi spun: «Am văzut de spuneți la televizor, am văzut că nu ați votat, dar de ce nu-i dați jos pe ăștia?» Le răspund: «Știți, eu sunt unul, nu pot să…» «Hai lasă, vorbește cu ceilalți să-i dați jos. De ce stați cu ăia?» Aici este frustrarea”, a explicat Ponta.

Electoratul de stânga se reorientează

Victor Ponta a declarat că simpatizanții social-democrați, printre cei mai afectați de politicile de austeritate se orientează către AUR. Ei fac acest lucru ca răzbunare pentru măsurile care îi afectează direct.

„Sigur că pensionarii, funcționarii, zona rurală, sunt mult mai afectați de măsurile dlui Bolojan. În oraș, oamenii au alte venituri… Sigur că sunt afectați, iar acum oamenii au și unde să meargă, la AUR”, a spus Ponta.

El a mai spus că primește astfel de răspunsuri de la oamenii cu care vorbește despre ceea ce se întâmplă în această perioadă.

„Mulți îmi spun: «Dl Ponta, știți că eu v-am votat, în 2014… eram cu PSD, dar acum gata. Merg cu Dl George și cu AUR», «Dar ți se pare că-s buni?» «Dom’ne, măcar nu-s cu ăștia». Este genul de răspuns care, îmi place sau nu, este adevărat. Și cred că se reflectă și în toate cercetările sociologice”, a concluzionat deputatul.

