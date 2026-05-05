Bugetul Capitalei pe 2026, pe masa Consiliului General. Investiții de peste 2 miliarde de lei și reorganizarea Poliției Locale

Selen Osmanoglu
05 mai 2026, 07:59
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Buget în creștere, dar presiune pe subvenții
  2. Proiecte mari de infrastructură
  3. Poliția Locală, restructurată

Consilierii generali ai Capitalei se reunesc marți, de la ora 9:00, într-o ședință extraordinară în care vor dezbate bugetul Municipiului București pentru 2026 și un amplu proiect de reorganizare a Poliției Locale. Veniturile estimate cresc semnificativ, dar o mare parte din bani continuă să meargă către subvenții.

Buget în creștere, dar presiune pe subvenții

Municipiul București ar urma să aibă în 2026 venituri de 8,49 miliarde de lei, în creștere cu 14,5% față de anul precedent. Din această sumă, aproximativ 2,1 miliarde de lei sunt alocate investițiilor, iar 4 miliarde de lei funcționării aparatului administrativ, conform Agerpres.

Primăria Capitalei anunță continuarea unor proiecte majore de infrastructură, dar atrage atenția că o parte consistentă a bugetului este direcționată către subvenții.

„Cei mai mulți bani din buget se duc însă pe subvenții”, a transmis PMB.

Printre principalele alocări se numără:

  • 2,5 miliarde lei pentru subvenții la termoficare și transportul public;
  • 1 miliard lei pentru modernizarea sistemului de termoficare;
  • aproape 1 miliard lei pentru reabilitarea a 50 km de șină de tramvai;
  • peste 198 milioane lei pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic.

Proiecte mari de infrastructură

Lista investițiilor include lucrări importante pentru fluidizarea traficului și modernizarea orașului. Printre acestea se regăsesc:

  • Prelungirea Ghencea: 130 milioane lei;
  • Supralărgirea Dimitrie Pompeiu: 76 milioane lei;
  • amenajarea malurilor Dâmboviței, între Piața Unirii și Izvor: 65 milioane lei;
  • înnoirea parcului auto STB: 85 milioane lei;
  • modernizarea Cartierului Henri Coandă: 53 milioane lei.

De asemenea, sunt prevăzute fonduri pentru reconstruirea Podului Calicilor și pentru punerea în siguranță a Pasajului Basarab.

Poliția Locală, restructurată

Pe ordinea de zi se află și reorganizarea Poliției Locale a Capitalei, care presupune reducerea numărului total de posturi de la 514 la 384. Totodată, funcțiile de conducere vor scădea de la 47 la 26.

Proiectul introduce însă două noi funcții de director general adjunct, ajungând la un total de trei, pentru o coordonare separată a principalelor domenii: ordine publică și circulație, inspecție și control, respectiv zona administrativă.

Noua structură va include Direcția Siguranță și Ordine Publică, Direcția Inspecție și Control, Direcția Dispecerat Operativ Integrat și Direcția Economică.

Inițiatorii susțin că măsura are ca scop reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței.

„Se reduc astfel 130 de posturi provenite în mare măsură din comasarea serviciilor suport, serviciile de specialitate, precum și calitatea serviciilor oferite populației neavând de suferit”, se arată în document.

Deciziile urmează să fie luate în cadrul ședinței de marți, iar votul consilierilor va stabili forma finală a bugetului și direcția administrativă pentru anul viitor.

