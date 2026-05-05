Adrian Teampău
05 mai 2026, 08:18
Casa Albă Sursa foto: b1tv
Un incident de securitate a avut loc în apropierea Casei Albe, la scurtă vreme după ce convoiul vicepreședintelui JD Vance a pătruns în incintă. Un suspect înarmat a fost rănit de agenții federali după ce a deschis focul asupra lor. 

Incident de securitate la Casa Albă

Agenţi federali au deschis focul asupra unui bărbat înarmat, în zona de acces în Casa Albă, în centrul centrul capitalei Statelor Unite, Washington. Acest incident de securitate a dus la blocarea accesului spre instituția prezidențială, pentru o scurtă perioadă de vreme, relatează AFP.

Evenimentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinaţie turistică populară din capitala americană situată la mică distanţă de Casa Albă. S-a întâmplat la scurtă vreme după ce coloana de mașini a vicepreședintelui JD Vance a trecut prin zonă, intrând în incintă. Aceste precizări au fost făcute de Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalţilor oficiali americani.

El și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că suspectul l-ar fi vizat pe vicepreședintele american. Oficialul Secret Service a declarat presei că nu poate spune nici dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de atentat împotriva lui  Donald Trump.

„Nu mă voi pronunţa asupra acestui aspect. Dacă a fost îndreptat împotriva preşedintelui sau nu, nu ştiu, dar vom afla motivul”, a precizat Matthew Quinn.

Suspectul a fost rănit de agenții federali

Suspectul implicat în acest incident de securitate a fost rănit și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută. De asemenea, a mai fost rănit și un minor, aflat în zona respectivă.

Potrivit relatărilor oficiale, agenții federali l-ar fi observat pe bărbatul înarmat și l-au abordat pentru a-l legitima. Suspectul a luat-o la fugă, când a dat ochii cu agenții federali și a deschis focul asupra lor, conform lui Matthew Quinn. La rândul lor, aceștia au răspuns cu focuri de armă și l-au rănit.

Acest incident are loc la aproximativ zece zile după ce un alt bărbat, Cole Allen, 31 de ani, a încercat să pătrundă înarmat în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Cole Allen a fost reținut înainte de a-și pune în aplicare intențiile.

El a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra preşedintelui american.

