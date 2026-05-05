Un incident de securitate a avut loc în apropierea Casei Albe, la scurtă vreme după ce convoiul a pătruns în incintă. Un suspect înarmat a fost rănit de agenții federali după ce a deschis focul asupra lor.

Incident de securitate la Casa Albă

au deschis focul asupra unui bărbat înarmat, în zona de acces în , în centrul centrul capitalei Statelor Unite, Washington. Acest incident de securitate a dus la blocarea accesului spre instituția prezidențială, pentru o scurtă perioadă de vreme, relatează AFP.

a avut loc în apropiere de National Mall, o destinaţie turistică populară din capitala americană situată la mică distanţă de Casa Albă. S-a întâmplat la scurtă vreme după ce coloana de mașini a vicepreședintelui JD Vance a trecut prin zonă, intrând în incintă. Aceste precizări au fost făcute de Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalţilor oficiali americani.

El și-a exprimat îndoielile cu privire la faptul că suspectul l-ar fi vizat pe vicepreședintele american. Oficialul Secret Service a declarat presei că nu poate spune nici dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de atentat împotriva lui Donald Trump.

„Nu mă voi pronunţa asupra acestui aspect. Dacă a fost îndreptat împotriva preşedintelui sau nu, nu ştiu, dar vom afla motivul”, a precizat Matthew Quinn.

Suspectul a fost rănit de agenții federali

Suspectul implicat în acest incident de securitate a fost rănit și a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută. De asemenea, a mai fost rănit și un minor, aflat în zona respectivă.

Potrivit relatărilor oficiale, agenții federali l-ar fi observat pe bărbatul înarmat și l-au abordat pentru a-l legitima. Suspectul a luat-o la fugă, când a dat ochii cu agenții federali și a deschis focul asupra lor, conform lui Matthew Quinn. La rândul lor, aceștia au răspuns cu focuri de armă și l-au rănit.

Acest incident are loc la aproximativ zece zile după ce un alt bărbat, Cole Allen, 31 de ani, a încercat să pătrundă înarmat în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Cole Allen a fost reținut înainte de a-și pune în aplicare intențiile.

El a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra preşedintelui american.