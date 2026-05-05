Parlamentul dezbate și votează marți o moțiune de cenzură inițiată de , AUR și PACE – Întâi România împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Cu 254 de semnături și un prag de 233 de voturi pentru adoptare, rezultatul rămâne incert în condițiile în care nu toate partidele vor participa la vot.

Acuzații dure la adresa Executivului

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost prezentată săptămâna trecută de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Inițiatorii cer demiterea Guvernului, acuzând Executivul că pregătește vânzarea unor active strategice fără transparență și fără consultare politică, conform Agerpres.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eșecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea și strategia cu improvizația. Sub pretextul unor obligații din PNRR și al unor ‘analize exploratorii’ redactate pe repede înainte, Executivul pregătește cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliție, fără dezbatere publică și fără o minimă asumare politică. În același timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbește despre faptul că românii ar fi pregătiți să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregătește o operațiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acțiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbițează transparența: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieței și direcționate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectați, în condiții stabilite discreționar, la prețuri mai mici decât cele reale”, susțin semnatarii moțiunii de cenzură.

Potrivit acestora, statul ar pierde „miliarde de lei” prin subevaluarea activelor, iar lista companiilor scoase la vânzare ar fi fost construită astfel încât să distragă atenția publică.

Aritmetica votului și strategiile partidelor

Votul este secret cu bile, iar pentru adoptarea moțiunii sunt necesare cel puțin 233 de voturi „pentru”. Deși inițiatorii au 254 de semnături, PSD, AUR și PACE – Întâi România cumulează doar 231 de parlamentari, ceea ce complică ecuația.

Strategiile partidelor diferă semnificativ. Parlamentarii PSD ar urma să voteze „la vedere”, potrivit unor surse din partid, pentru a permite monitorizarea votului de către conducere. În schimb, AUR lasă decizia la latitudinea fiecărui parlamentar.

„Fiecare va vota cum crede, cu bilele la vedere sau nu, dar noi nu condiționăm vot la vedere la moțiune”, a declarat Petrișor Peiu.

Boicot și abțineri în Parlament

PNL a anunțat că nu va participa la vot, invocând un protest față de „monstruoasa coaliție PSD – AUR”. Deputații liberali vor fi prezenți la dezbateri, dar nu vor vota, în timp ce senatorii PNL vor rămâne în sală fără a-și exprima opțiunea.

USR și UDMR au adoptat o poziție similară: prezență în plen, dar fără vot. „Parlamentarii USR vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota la această moțiune. Atunci când vor fi chemați, vor spune ‘Prezent, nu votez’”, a explicat liderul USR, Dominic Fritz.

În cazul UDMR, parlamentarii vor proceda la fel, în timp ce grupul minorităților naționale este divizat, fiecare membru urmând să voteze „după propria conștiință”.

În acest context, rezultatul final depinde de mobilizarea inițiatorilor și de eventuale voturi surpriză din partea parlamentarilor neafiliați sau indeciși.