Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate" (VIDEO)

Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)

Traian Avarvarei
09 mart. 2026, 18:37
Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a picat. „PNRR era în moarte clinică în 2025. Granturile de 13,57 miliarde de euro au fost salvate” (VIDEO)
Moțiunea împotriva ministrului Dragoș Pîslaru a fost respinsă de Senat. Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook
Cuprins
  1. Pîslaru: Am salvat toată suma nerambursabilă din PNRR alocată României
  2. Peiu: Dacă ni se tot bagă pe gât acest PNRR…
  3. Senatorii PACE, circ în Parlament

Senatul a respins, în ședința de plen de luni, moțiunea simplă împotriva ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. S-au înregistrat 41 de voturi „pentru” și 73 „împotrivă”.

Pîslaru: Am salvat toată suma nerambursabilă din PNRR alocată României

Moțiunea fusese depusă de 44 de senatori ai Grupului PACE – Întâi România, AUR și neafiliați. La dezbatere, ministrul Pîslaru a afirmat că el a reușit să salveze PNRR-ul, în negocierile cu Comisia Europeană.

„PNRR-ul era în moarte clinică. Nu e o metaforă, e o radiografie financiară. Încrederea Comisiei Europene în capacitatea României de a livra reformele era grav afectată. Țara noastră încerca de luni de zile, fără succes, să negocieze revizuirea unui plan care era mult întârziat, cu erori de implementare pe proiecte mari de infrastructură, transformat într-un pom de Crăciun cu o supra-contractare enormă, complet nerealistă și cu o lipsă de apetit pentru reformele-cheie. Nu exista vreo urmă de asumare a responsabilității și miliarde de euro stăteau sub semnul întrebării. Ce-am făcut din iunie 2025 încoace? Am renegociat însăși salvarea întregului plan în favoarea României.

Vă spun cu mândrie și onoare – și ar trebui să ne bucurăm cu toții – că am salvat toată suma nerambursabilă alocată României – 13,57 miliarde de euro. Am simplificat major PNRR, reducând numărul de jaloane și ținte, de la 518 la 385. Am crescut eficiența și realismul planului, am eliminat proiectele care existau doar pe hârtie și ne-am concentrat pe investițiile mature, cu șanse reale de a fi terminate până în august 2026. Am reușit să contribuim direct la reducerea deficitului bugetar. Din componenta de împrumut, cea care adaugă la deficit, am extras cele mai avansate investiții și le-am mutat în componenta de grant, la bani nerambursabili”, a explicat ministrul Dragoș Pîslaru, la dezbaterea moțiunii.

Peiu: Dacă ni se tot bagă pe gât acest PNRR…

Petrișor Peiu, liderul grupului AUR din Senat, a afirmat în timpul dezbaterii că: „Dacă ni se tot bagă pe gât acest PNRR, să nu uităm că el a fost proiectat pentru 29 de miliarde de euro și azi se speră la maximum 21 de miliarde de euro”.

De altfel, semnatarii moțiunii i-au solicitat ministrului Pîslaru să precizeze „care este suma exactă din PNRR aflată în acest moment în risc de neîncasare și care este termenul concret până la care acest risc este eliminat”.

Senatorii PACE, circ în Parlament

Un moment tensionat în timpul dezbaterii a fost când senatorii PACE au adus la tribună o cutie pe care erau lipite fotografii ale ministrului, alături de abace și suzete. Senatorul Daniel-Paul Gheorghe a spus că abacele ar trebui să-l ajute pe Pîslaru „să calculeze miliardele de euro pierdute de România din PNRR”.

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a cerut îndepărtarea recuzitei deoarece „aceste chestiuni caricaturale afectează demnitatea umană”. După ce propunerea sa a trecut de votul senatorilor, obiectele au fost îndepărtate.

