Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)

Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)

Adrian A
15 dec. 2025, 18:06
Moțiunea simplă depusă de Opoziție împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de plenul Senatului. AUR a reușit să treacă moțiunea, cu largul concurs al senatorilor PSD. Social-democrații s-au ținut de cuvânt și au votat împotriva Dianei Buzoianu, așa cum tot a anunțat de câteva zile liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

PSD a votat moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Moțiunea depusă de Opoziție împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de plenul Senatului. Senatorii PSD au pus umărul la demersul celor de la AUR, iar moțiunea a trecut cu 74 de voturi „pentru”, 43 de voturi „contra” și o abținere.

Jigniri și ironii de la liderul senatorilor PSD

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a atacat-o dur pe Diana Buzoianu. De altfel, colegul de Coaliție al ministrului Mediului a fost mult mai acid chiar și decât cei din opoziție, care au depus moțiunea.

„Am greșit profund când am comparat-o pe Diana Buzoianu cu un Dorel al politicii românești. Doamna Buzoianu nu e un Dorel. Dorel e un incompetent, un ageamiu, un neisprăvit care fără să-și dea seama provoacă un dezastru, fie dă cu târnăcopul și lasă fără curent un cartier, fie sparge o țeavă și lasă fără apă o sută de mii de oameni. Sunt valabile și pentru doamna Buzoianu.

Diana Buzoianu e mai mult decât un Dorel, căci Dorel e incapabil, dar nu e nici certăreț, nici arogant, e chiar puțin simpatic. Doamna Buzoianu e un Dorel obraznic, impertinent.

Doamna Buzoianu e acel Dorel arțăgos și agresiv care deși provoacă un dezastru, continuă să se agațe de funcție cu gheruțele scoase împroșcându-i vitriolic pe cei care îi cer demisia. Această specie de politician are o trăsătură genetică definitorie în USR. Toți cei care au gura mare, trufie, țanțoșenie îi vedem întruchipați la dna Buzoianu.”, a declarat Daniel Zamfir.

Nu au lipsit nici atacurile la adresa celorlalți useriști.

„Fritz, cât tupeu să ai să ceri acum modificarea legilor justiției, când tu însuți ai probleme cu justiția? Și Înalta Curte îți poate anula mandatul? Moșteanu, cel cu CV-ul falsificat, cât tupeu să ai să țipi despre războiul hibrid. Au pus o penală pe listă pe locul I la Senat și un penal pe locul II la europarlamentare.

Penalii lor sunt victime. E o lipsă totală de empatie, umanitate, de compasiune pentru ce s-a întâmplat la Paltinu. Ține exclusiv de caracterul doamnei Buzoianu. Cum poți să-i minți pe cetățeni că nu ai fost informată, că nu ai știu riscurile, când la masa la care s-au discutat aceste lucruri au fost oamenii tăi din minister.

Acest personaj colectiv din regnul userist mai are o trăsătură aparte: de câte ori o zbârcește, pune aceeași placă uzată – PSD e de vină, PSD e ciuma roșie. Diana Buzoianu și-a pus apropiații în funcții. PSD a cerut demisia doamnei Buzoianu înaintea acestei moțiuni.”, a declarat Daniel Zamfir, care nu a uitat nici de Bolojan.

„Domnule prim-ministru în legătură cu ministrul USR cu CV-ul falsificat ați spus că nu vă interesează CV-ul, ci ce face omul. Deci ați aruncat la coș toată meritocrația de care ați vorbit când spuneați că vreți să facem curățenie printre bugetari. Există o complicitate și cu ministra USR. Invocați acordul politic care nu permite să votăm moțiunea împotriva unui ministru.

Dar în acord ne-am asumat la Mediu reforma autorităților de control creșterea calității vieții. Or, dezastrul de la Paltinu a înrăutățit calitatea vieții. Scrie în acord că dacă nu se îndeplinesc obiectivele, revocarea lor poate avea loc după o evaluare și cu motivarea și informarea celor care au făcut propunerea. Noi v-am solicitat evaluarea onestă a doamnei Buzoianu.”, a mai spus Zamfir.

Cei de la AUR au fost mult mai blânzi, deși ei au fost cei care au depus moțiunea.

„Voiam să încep ca un avocat al diavolului văzând câte săgeți se aruncă către o tânără. Doar că asistam la un nou deces politic.
Aici nu se pune problema unui atac, ci a unui sistem corupt în care instituțiile sunt schimonosite de cei care trebuie să le înfrumusețeze. Trebuie să plătiți pentru că personificați ministerul. Nu aveți calitatea, pregătirea, nici măcar coptura mentală de a conduce un minister.”, a declarat Nicolae Chelaru, reprezentantul AUR.

Diana Buzoianu nu își dă demisia

Imediat după vot, ministrul Mediului, Diana Buzoianu a reafimat că nu își va da demisia și că nu este surpinsă de rezultat.

„Voi continua curăţenia, reformele şi, cât timp rămân aici, nimeni nu mă va putea opri.”, a declarat ministrul Mediului.

