B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)

Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)

Adrian A
15 dec. 2025, 17:04
Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului. Sursa foto: Diana Buzoianu / Facebook

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut un discurs dur la adresa celor care au depus moțiunea simplă împotriva ei. Dar și la adresa PSD, care, prin vocea senatorului Daniel Zamfir, a anunțat că va susține moțiunea.

Ce a declarat Diana Buzoianu în plenul Senatului

„Moțiunea nu este un document politic, e un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum. Este o moțiune bambilici cerută de PSD și livrată de AUR și SOS. Moțiunea nu este despre apă, este despre setea de spectacol. Aceasta moțiune este o făcătură cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza unor incompetenți locali puși de cei care astăzi striga „Demisia”.

Ce evită moțiunea este să spună că există structuri la nivel local care au venit cu analiza de riscuri și garanții Au spus în multiple rânduri că nu există riscuri în ce privește alimentarea cu apa. Ministerul Mediului nu a fost avertizat nici la ore întregi după oprirea apei. Nu există niciun ordin al ministrului de începere a acestor lucrări.

Adevărul este că politicienii care au depus moțiunea nu caută soluții, ci sunt niște demagogi. Oamenii care susțin aceste lucrări au foarte multă susținere politică.

Concluzia e simplă: din punctul nostru de vedere, în momentul în care niște reprezentanți ai partidelor politice spune este o mare incompetență la ministerul Mediului, românii știu că reforma Romsilva este blocată pentru că nu se vrea renunțarea la oamenii din teritoriu.

Când încerci să faci o reformă, scoți la iveală greșelile și ți se spune că omul ăla are în spate un om puternic de la Buzău. Este clar pe cine deranjează ministerul Mediului.

Voi continua curățenia, reformele și cât timp rămân aici nimeni nu mă va putea șantaja cu funcția pentru că nu le convine că pleacă oamenii lor de la nivel local.”, a declarat Diana Buzoianu, înainte de votul pe moțiunea simplă depusă împotriva ei.

Tags:
Citește și...
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Politică
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte
Politică
Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte
Ilie Bolojan a mai trecut de o moțiune. Și a 6-a moțiune de cenzură a căzut în Parlament. Replici dure la dezbatere (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a mai trecut de o moțiune. Și a 6-a moțiune de cenzură a căzut în Parlament. Replici dure la dezbatere (VIDEO)
Cine este femeia din fotografia adusă de George Simion la moțiunea de cenzură. Liderul AUR a păstrat un minut de tăcere, apoi a atacat Guvernul
Politică
Cine este femeia din fotografia adusă de George Simion la moțiunea de cenzură. Liderul AUR a păstrat un minut de tăcere, apoi a atacat Guvernul
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
Politică
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
Surse: POT dispare de tot din Parlament. Urmează demisii în lanț din partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale
Politică
Surse: POT dispare de tot din Parlament. Urmează demisii în lanț din partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale
Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
Politică
Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Politică
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Politică
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Ultima oră
19:14 - Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
19:05 - Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
18:38 - România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
18:34 - Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
18:06 - Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
18:00 - Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
17:36 - CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
17:16 - George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
16:59 - Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte
16:35 - Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului