Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a avut un discurs dur la adresa celor care au depus moțiunea simplă împotriva ei. Dar și la adresa PSD, care, prin vocea senatorului Daniel Zamfir, a anunțat că va susține moțiunea.

Ce a declarat Diana Buzoianu în plenul Senatului

„Moțiunea nu este un document politic, e un film prost, fără scenariu, fără acțiune și cu foarte mult fum. Este o moțiune bambilici cerută de PSD și livrată de AUR și SOS. Moțiunea nu este despre apă, este despre setea de spectacol. Aceasta moțiune este o făcătură cu majuscule emoționale și minuscule intelectuale. 100.000 de oameni au rămas fără apă din cauza unor incompetenți locali puși de cei care astăzi striga „Demisia”.

Ce evită moțiunea este să spună că există structuri la nivel local care au venit cu analiza de riscuri și garanții Au spus în multiple rânduri că nu există riscuri în ce privește alimentarea cu apa. Ministerul Mediului nu a fost avertizat nici la ore întregi după oprirea apei. Nu există niciun ordin al ministrului de începere a acestor lucrări.

Adevărul este că politicienii care au depus moțiunea nu caută soluții, ci sunt niște demagogi. Oamenii care susțin aceste lucrări au foarte multă susținere politică.

Concluzia e simplă: din punctul nostru de vedere, în momentul în care niște reprezentanți ai partidelor politice spune este o mare incompetență la ministerul Mediului, românii știu că reforma Romsilva este blocată pentru că nu se vrea renunțarea la oamenii din teritoriu.

Când încerci să faci o reformă, scoți la iveală greșelile și ți se spune că omul ăla are în spate un om puternic de la Buzău. Este clar pe cine deranjează ministerul Mediului.

Voi continua curățenia, reformele și cât timp rămân aici nimeni nu mă va putea șantaja cu funcția pentru că nu le convine că pleacă oamenii lor de la nivel local.”, a declarat Diana Buzoianu, înainte de votul pe depusă împotriva ei.