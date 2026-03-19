Surse: Cum s-a negociat, de fapt, pachetul de solidaritate al PSD. Informații din interior

Ana Maria
19 mart. 2026, 14:31
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Negocierile pentru bugetul pe 2026: Ce variante au fost analizate pentru finanțarea pachetului
  2. Ce urmează în Parlament după acordul politic
  3. Negocierile pentru bugetul pe 2026: Cine beneficiază de ajutoarele incluse în pachetul social
  4. Ce prevede exact amendamentul PSD
  5. Când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026

Negocierile pentru bugetul pe 2026 au avut loc într-o ședință decisivă a liderilor coaliției de guvernare. Reprezentanții PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale s-au întâlnit în biroul președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

După discuții intense, liderii politici au ajuns la un consens. Amendamentul propus de PSD privind pachetul de solidaritate va fi inclus în Legea bugetului de stat.

Negocierile pentru bugetul pe 2026: Ce variante au fost analizate pentru finanțarea pachetului

Potrivit informațiilor din interior, citate de Știripesurse, în cadrul negocierilor au fost luate în calcul două scenarii pentru acoperirea sumei de 1,1 miliarde de lei necesare.

Prima opțiune viza redirecționarea fondurilor de la Banca de Investiții și Dezvoltare sau Eximbank. A doua variantă presupunea diminuarea bugetului alocat Înaltei Curți de Casație și Justiție.

În final, liderii coaliției au ales cea de-a doua soluție.

Ce urmează în Parlament după acordul politic

După înțelegerea dintre partide, procesul legislativ este reluat. Comisiile reunite de buget-finanțe reiau dezbaterile asupra proiectului de buget pentru anul 2026.

Vor fi reanalizate bugetele instituțiilor implicate, inclusiv cel al Înaltei Curți de Casație și Justiție, dar și bugetul Ministerului Muncii.

Negocierile pentru bugetul pe 2026: Cine beneficiază de ajutoarele incluse în pachetul social

Amendamentul PSD prevede sprijin financiar pentru mai multe categorii vulnerabile. Printre beneficiari se numără familiile cu venituri mici, cele care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și pensionarii.

Ajutoarele vor fi acordate sub forma unor plăți unice (one-off), iar de acestea vor beneficia aproximativ 2,8 milioane de pensionari, atât din sistemul public, cât și din cel militar.

Ce prevede exact amendamentul PSD

„Se propune alocarea sumei de 1.100.000 mii lei credite de angajament și credite bugetare pentru suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, din care la articolul 57.01. „Asigurări sociale” – 800.000 mii lei și la articolul 57.02. „Ajutoare sociale” – 300.000 mii lei, în vederea acordării unor măsuri de sprijin pentru familiile cu copii și venituri reduse, pentru familiile care au în întreținere copii cu handicap, precum și acordarea unui ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public de pensii, estimat pentru anul 2026 la aproximativ 2.350.000 mii lei”, se arată în amendamentul depus de PSD la proiectul Legii bugetului de stat pe 2026.

Când ar putea fi adoptat bugetul pentru 2026

După avizarea în comisii, proiectul bugetului de stat urmează să intre în plenul reunit al Parlamentului chiar în cursul zilei.

Conform calendarului discutat în coaliție, votul final ar putea avea loc vineri, ceea ce ar încheia una dintre cele mai tensionate etape ale negocierilor politice din acest an.

Pachetul de solidaritate a fost o condiție esențială pentru susținerea bugetului de către PSD și pentru menținerea echilibrului în coaliția de guvernare.

