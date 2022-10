Nicolae Ciucă, acuzat de plagiat, mesaje de încurajare pentru Ligia Deca privind noile Legi ale Educației (VIDEO)

În prima ședință de Guvern cu Ligia Deca în funcția de ministru al Educației, premierul Nicolae Ciucă i-a transmis convingerea sa că aceasta va face tot ce e necesar așa încât noile Legi ale Educației să fie trimie în Parlament până în luna noiembrie. El a mai susținut tot acum, când e Ziua Educației, că e nevoie „să ridicăm nivelul calităţii în sistemul de educaţie din România”. Nicolae Ciucă e acuzat de plagiat.

Ciucă, mesaj pentru Deca privind noile Legi ale Educației

În debutul ședinței de guvern, premierul Nicolae Ciucă i-a urat bun venit Ligiei Deca, noul ministru al Educației, și s-a arătat bucuros că „avem o creştere a prezenţei feminine în Guvern”. El a spus apoi că e convins că Deca își va folosi toată priceperea „așa încât să asigurăm şansa la educaţie tuturor copiilor şi tinerilor şi să ridicăm nivelul calităţii în sistemul de educaţie”.

Nicolae Ciucă a amintit apoi că Ligia Deca a participat la elaborarea programului „România Educată” și a participat la dezbaterile priivnd noile Legi ale Educației.

„Sunt convins că, împreună cu echipa de la minister, veţi face ce e necesar așa încât până la finele lui octombrie să avem pachetul de legi aprobat la Guvern şi în noiembrie să fie înaintat spre dezbatere şi aprobare în Parlament”, a mai spus premierul.

Ce a spus Ciucă despre acuzația de plagiat ce-i este adusă

Amintim că jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit la începutul anului, într-un articol pentru PressOne, că Nicolae Ciucă a plagiat în cel puțin 42 de pagini din lucrarea de doctorat de 138 de pagini, pe care a susținut-o la Universitatea Națională de Apărare Carol I.

Luni, prim-ministrul, care e și președintele PNL, din nou că nu are nicio problemă ca teza sa să-i fie verificată: „Nu am absolut nicio problemă și, așa cum am spus de la început, îmi pun la dispoziție tot ce e necesar așa încât să se elucideze odată acest subiect”.

Asta deși tot el a reușit verificarea tezei de către CNATDCU, singura instituție abilitată să dea un verdict.