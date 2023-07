Nicu Ștefănuță, despre legea refacerii naturii: Urmează negocieri cu Consiliul, iar apoi se va aplica direct. Este un semnal pentru politicieni (VIDEO)

Eurodeputatul Nicu Ștefănuță a vorbit despre decizia Parlamentului European de a adopta legea refacerii naturii, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, și a precizat că „mai urmează negocieri cu Consiliul, asta e o chestiune de probabil încă câteva luni, un an, și apoi aplicabilitatea legii va fi directă”.

Nicu Ștefănuță, pe B1 TV, despre legea refacerii naturii

Întrebat despre următorii pași și prevederile legii, el a explicat: „Această lege se va aplica direct, deci mai urmează negocieri cu Consiliul, asta e o chestiune de probabil încă câteva luni, un an, și apoi aplicabilitatea legii va fi directă. Ați spus foarte bine, fără tăieri nete de spații verzi în orașe. Asta este foarte necesar, pentru că și la dumneavoastră, în București, tocmai s-au tăiat trei hectare de spațiu verde în Parcul IOR și rămânem an de an cu buza umflată noi, ca cetățenii”.

„Interzicerea tăierii nete de spații verzi, după mine, este o chestiune foarte bună și, mai mult (…), mai urmează și creșterea, obligativitatea creșterii spațiilor verzi cu 4% până în 2040 și 5% până în 2050. Asta este o veste bună pentru noi, pentru că orașele noastre se sufocă. Avem schimbările climatice, care sunt peste noi, avem temperaturi de peste 40 de grade destul de frecvent și trebuie să plantăm tot mai mulți copaci care sunt rezistenți la schimbările climatice, nu tot felul de mlădițe care mor în trei luni”, a adăugat Nicu Ștefănuță.

Întrebat ce înseamnă legea pentru dezvoltatorii care încalcă legea, eurodeputatul a spus: „Mai mult decât dezvoltatorii, este un semnal pentru politicieni, pentru că înainte să plece în pauză, în Parlamentul României, au vrut să schimbe Codul urbanistic și au vrut să schimbe legea spațiilor verzi, să taie acea obligativitate pentru dezvoltatori de a menține 30% din spațiul verde și să îl ducă la 10, să recunoască tot felul de terasamente de beton cu un pic de pământ pe ele și un pic de iarbă ca spații verzi, or asta nu este normal”.

„Legea este mai ales un instrument pe care oamenii îl pot folosi direct, în România, împotriva autorităților care le încalcă drepturile”, a subliniat Nicu Ștefănuță.