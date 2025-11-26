Nicușor Dan a certat instituțiile statului în plenul Parlamentului. Nimic nu merge în țara asta (VIDEO)

Nicușor Dan și-a început discursul din plenul Parlamentului cu mai multe critici la adresa instituțiilor statului.

Nicușor Dan critică statul în plenul Parlamentului

Șeful statului a descoperit că nimic nu merge buine în țara asta. La începutul discursului din plenul Parlamentului a adus mai mutle critici instituțiilor care l-au adus, zice el, în situația de a îngroșa strategia de securitate națională cu problemele interne.

„În ceea ce privește riscurile și vulnerabilitățile interne aș insista pe capacitatea redusă a administrației publice pe mai multe planuri, pe corupție și evaziune fiscală de mare amploare, calitatea educației, gândirea critică și abandonul școlar, declinul democrafic. Un risc este și cantitatea redusă de activism civic.”, a declarat Nicușor Dan în plenul Parlamentului.

Nicu;or Dan a insistat pe faptul că instituțiile statului au înșelat așteptările românilor. Și continuă să o facă.

„Strategia vorbește de securitate din perspectiva cetățeanului, nu apărăm o abstracțiune, ci cetățeanul. Asta ridică niște chestiuni precum încrederea cetățeanului în statul român. Trebuie să recunoaștem există un decalaj între evoluția economiei și așteptările cetățeanului și modul în care administrația răspunde acestor așteptări.”, a mai declarat președintele.

Nu renunță la implicarea serviciilor în lupta împotriva corupției

Șeful statului a revenit cu prezența serviciilor secrete în dosarele de corupție.

„Lupta împotriva corupției este foarte importantă. Trebuie să prioritizăm marea corupție, în mod explicit, Strategia include implicarea Serviciilor, fără a depăși granița între servicii secrete și justiție.”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului pare să nu fie deloc optimist în legătură cu aplicarea acestei strategii.

„O să închei cu rolul cetățeanului, cu care am început. E foarte important în realizarea acestei strategii și a multor lucruri care țin de dezvoltarea țării. Trebuie să recâștigăm încrederea cetățenilor și asta este corelată cu lupta împotriva corupției. O să existe un plan de implementare, dar nici de strategii și nici de planuri de implementare nu duce lipsă România. Trebuie să vedem cum reușim cum punem în practică această strategie.”, a mai spus Nicușor Dan.