Premierul Ilie Bolojan a precizat luni seară, la , că nu mai are energie pentru a răspunde atacurilor venite din partea PSD și a liderului acestuia, Sorin Grindeanu.

Șeful Executivului susține că, deși în interiorul Coaliției dialogul rămâne unul echilibrat, în spațiul public discursul devine tot mai tensionat, ceea ce ar putea duce la o criză politică.

Ce spune Bolojan în urma atacurilor venite din partea PSD și c e se întâmplă, de fapt, în interiorul Coaliției

Potrivit premierului, întâlnirile oficiale dintre partidele aflate la guvernare se desfășoară într-un climat normal, fără conflicte majore.

„Ne-am întâlnit în ședințele de Coaliție, dar o discuție din aceasta legată de acțiunile pe care le face un lider politic sau un partid nu a avut loc în forma în care m-ați întrebat. Și azi și când avem ședințe de Coaliție, ele se derulează într-o manieră rezonabilă. În afara ședințelor, lucrurile sunt escaladate prin atacuri”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a subliniat că nu a existat o confruntare directă cu liderul social-democrat pe tema conflictelor publice, chiar dacă tensiunile sunt evidente.

De ce spune premierul că nu mai are energie pentru atacurile PSD

Ilie a explicat că agenda guvernamentală este dominată de probleme urgente, ceea ce l-a făcut să ignore disputele politice.

„M-am concentrat pe urgențele de zi cu zi. Nu am mai avut nici energiile personale să mă ocup de aceste lucruri. S-a escaladat cu această tensiune, lucrurile par că merg tot în direcția escaladării. E posibil să avem o criză. Asta e situația. Un om poate să plece, dar lucrurile grave necesită rezolvări, ele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă”, a mai adăugat premierul.

Premierul a făcut referire la contextul economic dificil și la problemele din piața carburanților, care au pus presiune suplimentară pe Executiv.

Ce se întâmplă dacă PSD decide să iasă de la guvernare

Întrebat despre scenariul în care social-democrații nu îl mai susțin după votul intern programat pe 20 aprilie, Bolojan a transmis că orice partid are la dispoziție instrumente constituționale pentru a acționa.

„Am mai fost întrebat. Orice partid dacă consideră că nu e mulțumit poate să acționeze constituțional sau politic introducând moțiuni de cenzură, retrăgându-și miniștrii. Pot să facă acest lucru. Nicio problemă”, a răspuns Bolojan.

El a precizat, însă, că rămâne de văzut dacă miniștrii PSD vor face un astfel de pas.

Șeful consideră că o eventuală instabilitate politică ar complica și mai mult situația actuală.

„România nu are nevoie de o criză politică care să se suprapună peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni de pe o zi pe alta, și care se suprapune cu criza războaielor. Numai de asta nu avem nevoie. Cei care generează criza trebuie să își asume”, a mai spus Bolojan.

În acest context, premierul a insistat asupra nevoii de stabilitate și decizii responsabile.

Bolojan, în urma atacurilor venite din partea PSD. Cum răspunde premierul scenariului în care ar putea fi schimbat

Ilie Bolojan a respins ideea că liberalii ar renunța la susținerea sa la cererea PSD, subliniind că Partidul Național Liberal și-a respectat angajamentele din Coaliție.

„PNL s-a pronunțat și și-a spus poziția în sensul în care am respectat toate înțelegerile politice, tot ce s-a decis în Coaliție s-a făcut pe baza unei decizii comune, pe baza proiectului asumat de Coaliție, nu s-a încălcat protocolul. Dacă un partid decide să-și schimbe miniștrii sau premierul trebuie să decidă acel partid. Dacă PSD va genera o criză, e greu de presupus că PNL va mai fi într-o Coaliție cu PSD. Decidem când ajungem în situația asta”, a mai declarat premierul.

Totodată, el a atras atenția că un guvern minoritar nu ar reprezenta o soluție pentru România în acest moment.

Ce spune Bolojan despre „aroganța” PSD și schimbarea premierului

Premierul a criticat modul în care sunt formulate unele solicitări politice, sugerând că acestea nu țin cont de consecințe.

„România are nevoie de stabilitate politică. Putem discuta de persoane, de orice alte lucruri, dar trebuie să vedem care sunt problemele și care sunt soluțiile. Doar a cere schimbarea dintr-o aroganță politică, calcul de poziționare politică, fără să te gândești la efecte și ce generezi înseamnă că nu ți-ai calculat corect acțiunile și nu te-ai gândit la ce înseamnă interesul țării noastre în această perioadă”, a mai precizat premierul Bolojan.

Întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea ocupa funcția de premier, acesta a evitat un răspuns direct, dar a amintit că, într-un moment dificil, el a fost cel care și-a asumat responsabilitatea:

„Nu mă apuc să dau note și nici să fac estimări legate de calitățile unuia sau altuia, dar discutând cinstit atunci când a fost o situație dificilă, în vara anului trecut, știind ce trebuia făcut, eu m-am oferit”.