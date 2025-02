Nicușor Dan a explicat care sunt nemulțumirile sale în legătură cu bugetul Capitalei: „O să fim pe avarie, o să plătim salarii și cam atât. Asta o să poată să facă Primăria Capitalei un an de zile” (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, , a explicat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Gabriela Mihai, care sunt nemulțumirile sale legale de , după proiectul elaborat de coaliția de guvernare PSD-PNL-UDMR. Primăria Capitalei ar urma să primească 4 miliarde de lei în 2025, cu un miliard de lei mai puțin față de anul anterior, în timp ce sectoarele vor primi 8 miliarde. Edilul a mai precizat că această împărțire disproporționată afectează capacitatea primăriei de a realiza investiții esențiale, cum ar fi în spitale, transport public și infrastructură.

De asemenea, primarul General a acuzat liderii coaliției de guvernare că îl sabotează, afirmând că bugetul alocat primăriei nu este suficient pentru a acoperi nevoile orașului și că, în condițiile actuale, primăria va putea să funcționeze doar pentru a plăti salariile, fără a putea realiza alte investiții.

„Este o problemă care se perpetuează de prin anii 2000”

El a menționat că a fost organizat un referendum pentru a permite o gestionare mai bună a fondurilor, dar a fost dezamăgit că rezultatele acestuia au fost ignorate.

“Problema este numai a împărțirii între Primăria Capitalei și sectoare, aici este marea problemă. Deci ca să înțeleagă toată lumea care ne ascultă, bugetul Bucureștiului este cam de 13 miliarde de lei. Când spun bugetul, sunt cât plătesc bucureștenii taxe și impozite, inclusiv pe salarii, 13 miliarde de lei. Din aceste 13, anul acesta, prima oară, se duce un miliard către un fond de solidaritate național. Nu contestăm asta și de la celelalte județe se duc, asta nu e o problemă. Problema este că rămân 12 miliarde care se împart disproporționat între Primăria Capitalei și sectoare.

Primăria Capitalei ar urma să primească 4 miliarde și sectoarele 8, iar noi Primăria Capitalei mai avem de plată, din acestea 4, 2 miliarde și jumătate pe cele 2 subvenții, pe termie și pe transportul public, și în felul ăsta, raportul real este Primăria Capitalei – un miliard și jumătate, primăriile de sector – 8 miliarde, în condițiile în care noi avem mult mai multe lucruri de făcut decât ei. Avem toată infrastructura, termia, spitalele, teatrele.

Toate astea sunt la noi, asta este problema mare.

Este o problemă care se perpetuează de prin anii 2000, când a fost acel conflict Băsescu-Năstase, și când s-au transferat niște bani la sectoare și de ani de zile Primăria Capitalei este subfinanțată, nu în halul în care ar urma să fie în 2025, dar este subfinanțată și tocmai de aceea am făcut referendumul, pentru a echilibra și a recupera decalajul de dezvoltare pe care îl avem cu celelalte orașe din România. Pur și simplu, eu nu mă așteptam ca la 2 luni de la alegerile prezidențiale, când toată clasa politică a zis că am învățat o lecție cu toții și așa, nu mă așteptam ca un referendum să fie ignorat”.

Nicușor Dan a fost întrebat de ce crede că s-au alocat mai puțini bani pentru Primăria Generală și au mers mai mulți bani spre primăriile de sector.

“Pentru că de ani de zile este așa. Acolo se pun bordure, se mai amenajează părculețe, se schimbă borduri cu alte borduri. Bineînțeles că sunt și lucruri utile și multe din lucrurile astea sunt bune pentru oameni, însă, noi avem probleme mari. Avem probleme cu transportul public, unde sunt linii unde nu putem să suplimentăm autobuzele pentru că nu avem bani pentru asta. Avem probleme cu termia, CET-urile sunt la minister, nu avem bani să le răscumpărăm, deci sunt probleme structurale mari pe care orașul le are. Nu mai vorbesc de spitale, de pasajele pe care ajung să le consolidăm, că ele tot la noi sunt. Pur și simplu nu a existat o privire către București și puterea de negociere a sectoarelor a fost foarte mare”.

„O să fim pe avarie, o să plătim salarii și cam atât”

Întrebat dacă el consideră că liderii coaliției de guvernare îl sabotează, primarul Capitalei a răspuns:

“Până în acest moment, categoric, da.

În condițiile în care noi rămânem cu 4 miliarde de lei, din care 2 miliarde și jumătate – subvenții, n-o să avem bani pentru niciun fel de investiție, nu o să avem bani pentru nicio investiție în spitale, adică Banca de țesuturi o să oprim, pur și simplu, pentru că n-o să avem bani. Nu o să avem bani pentru consolidarea pasajelor, nu o să avem bani pentru schimbarea locurilor de joacă, suntem cam la jumătate cu schimbarea, nu o să avem bani pentru Parcul Herăstrău, unde, în sfârșit, avem autorizațiile pentru consolidarea malurilor de lac. N-o să avem bani pentru cealaltă întrebare de la referendum, cu programul antidrug. O să fim pe avarie, o să plătim salarii și cam atât. Asta o să poată să facă Primăria Capitalei un an de zile”.

Nicușor Dan a fost chestionat și cu privire la motivul pentru care liderii coaliției ar fi ales să-l saboteze.

“Nu cred că a fost voit, e vreo acțiune împotriva noastră, nu. Pur și simplu, în condițiile în care este o austeritate, nu au vrut să se atingă de banii de la sectoare. Asta e singura motivație”.

Primarul General a spus și dacă sunt șanse să se modifice ceva la proiectul de buget în comisiile de specialitate.

“În momentul acesta, funcționează Comisia de buget cu un program până la 5 dimineața. Va sta amendamentul de care eu vorbesc … mâine dimineață o să fie conform calendarului de acum, dar e posibil să existe decalaje, însă, decizia este la liderii coaliției. Nu trebuie să ne ascundem după degete. Decizia e la liderii coaliției și vreau să sper că o să existe o înțelepciune, astfel încât distribuția banilor să fie mai echilibrată decât este în momentul ăsta”.