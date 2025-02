Scandal pe bugetul Capitalei. Nicuşor Dan, replică pentru ministrul Finanțelor: Noi vorbim de pere, iar domnul Tanczos Barna de mere... (VIDEO)

Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, și-a exprimat din nou că Guvernul a ignorat la referendum și, în plus, a împărțit disproporționat bugetul Bucureștiului între Primăria generală și primăriile de sector. Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna (UDMR), a spus că e nevoie și de dezvoltarea provinciei. Numai că Dan nu pomenise nimic despre acest lucru, ci despre împărțirea banilor între sectoarele Capitalei. Lucru pe care l-a remarcat și primarul acum.

Nicuşor Dan: Tanczos Barna să explice împărțirea banilor în Capitală

„Noi vorbim de pere şi dumnealui de mere. Adică Primăria Generală şi primăriile de sector au un buget de 13 miliarde. Ce spune dl Barna e că, din aceste 13 miliarde, să dăm aproape 1,5 miliarde către acest fond de redistribuire. Eu nu am contestat asta.

Ce am contestat eu e ce facem cu restul de 12 miliarde, că e absurd ca, din cele 12 miliarde, Primăria Capitalei să ia 4, iar sectoarele să ia 8, în condiţiile în care noi trebuie să dăm 2,5 miliarde pe subvenţii.

Deci, raportul real să fie 1,5 miliarde la 8 miliarde, în condiţiile în care noi avem mai multe atribuţii. La asta n-a răspuns dl Barna și dacă îl mai prindeţi pe undeva, vă rog să îi puneţi întrebarea asta”, le-a spus Nicușor Dan jurnaliștilor, în timpul unei organizată luni.

Nicuşor Dan: Guvernul a ignorat votul bucureștenilor

„Când am convocat referendumul, în iunie 2024, am spus că, din banii pe care îi are Bucureştiul, raportul între Primăria Capitalei şi primăriile de sector e de unu la trei. Adică sectoarele au de trei ori mai mulţi bani decât PMB, în condiţiile în care lucrurile mari şi mai multe sunt la noi. Am făcut referendum, bucureştenii au spus ”Da, Consiliul General trebuie să decidă cum se împart banii”. Şi răspunsul care a fost? Hai să dăm sectoarelor de cinci ori mai mult decât Primăriei Capitalei. Pe scurt, asta a fost”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Cum a răspuns Tanczos Barna acuzațiilor lui Nicușor Dan

Primarul general a reacționat astfel după ce, zilele trecute, ministrul Finanțelor a oferit o explicație pentru modul în care Guvernul a împărțit banii Capitalei.

„Am vorbit cu dl Nicuşor Dan ieri (joi) dimineaţă, dacă nu mă înşel. Coaliţia a luat o decizie: banii rămân în Bucureşti, cu excepţia celor 14% care se duc la Fondul Naţional de Solidaritate. Eu cred că principiul ”ţara are capitală şi nu Bucureştiul ţară” e corect. Dacă ultimul cătun din această ţară rămâne cu 63% din impozitul pe venit, dacă fiecare comună sau oraş mic plăteşte în fondul de solidaritate 14% din impozitul pe venit colectat în localitatea respectivă, cred că şi Bucureşti trebuie să facă acelaşi lucru. Nu putem să facem excepţie cu Bucureştiul”, declarase ministrul Tanczos Barna, acum două zile.