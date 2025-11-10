B1 Inregistrari!
Legea trebuie aplicată cu fermitate pentru evitarea cazurilor de femicid. Ministrul Justiției crede că România are o legislație consolidată pentru combaterea violenței domestice (VIDEO)

Adrian Teampău
10 nov. 2025, 14:20
Sursa foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
Cuprins
  1. Ministrul Justiției, despre legea de combatere a femicidului
  2. Radu Marinescu recunoaște că autoritățile sunt prea blânde cu agresorii
  3. Crima la care face referire Ministrul Justiției

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, susține că România are o „legislație consolidată” în domeniul combaterii violenței domestice. În opinia sa, autoritățile trebuie să dea dovadă de mai multă fermitate în aplicarea acesteia.

Ministrul Justiției, despre legea de combatere a femicidului

Radu Marinescu a declarat că instituția pe care o conduce pregătește o nouă lege care să combată femicidul. Numărul cazurilor de femei ucise de foștii parteneri atinge niveluri îngrijorătoare în România. Acest lucru se întâmplă, în principal, din cauza atitudinii binevoitoare a autorităților față de agresori. Ministrul Justiției crede că, pentru a combate acest fenomen este nevoie de încă o lege care să întărească ce spun celelalte legi similare.

Ultimul caz care confirmă acest lucru este al femeii din Teleorman ucisă de fostul soț, cu „ajutorul” polițiștilor și procurorilor. Aceștia nu au luat nici o măsură împotriva agresorului deși victima a depus mai multe plângeri împotriva sa. Mai mult, ea a reclamat chiar că a fost răpită și violată, însă procurorii au dat dovadă de indulegență. Așa cum se întâmplă în mai toate cazurile de acest fel.

În acest context, când autoritățile nu-și fac treaba pentru care sunt plătite, ministrul Justiției propune…încă o lege. O lege care să combată femicidul, dacă polițiștii, procurorii și judecătorii vor binevoi să o aplice. Adică ceea ce nu fac în ce privește celelalt reglementări existente în domeniul combaterii violenței domestice.

„Vă spun ce face ministerul Justiției, constatând o creștere, în statistici, a acestui fenomen îngrijorător, al violenței domestice, și, mai ales a acestui fenomen, de suprimare a vieții femeilor de către parterneri, de către alți parteneri care în mod fals au reprezentarea unei superiorități… Am construit un proiect de lege l-am pus în dezbatere publică și dorim ca uciderea din motive de gen, femicidul, să fie sancționată ca o agravantă, ca o formă calificată a infracțiunii de omor care să poată fi pedepsită cu detenția pe viață. Totodată, în Parlament există o inițiativă legislativă care dorește incriminarea femicidului și cred că din corelarea acestor forme de încriminare penală să avem pe viitor o lege și mai fermă și mai dură”, a declarat Radu Marinescu într-o intervenție la B1 TV.

Radu Marinescu recunoaște că autoritățile sunt prea blânde cu agresorii

Deși mai propune o lege care să combată fenomenul femicidului, în creștere, ministrul Justiției recunoaște că legislația românească în domeniu este destul de consolidată. Radu Marinescu este de acord că autoritățile trebuie să dea dovadă de mai multă fermitate în aplicarea acesteia.

„În egală măsură, în momentul de față avem o legislație consolidată în ce privește combaterea fenomenului de violență domestică și a celui de ucidere a femeilor. Ceea ce trebuie să facem este să aplicăm cu fermitate legea. Să luăm măsuri din prima clipă când apar astfel de situații, să se dispună ordine de protecție, să luăm măsuri de monitorizare electronică și când victima se plânge de o infracțiune gravă cum ar fi cea de viol sau orice formă de abuz sa, organele de urmărire penală să monitorizeze cu foarte mare atenție situația ca să prevenim astfe de fenomene pe viitor”, este de părere ministrul Justiției.

Declarațiile oficialului guvernamental vine în contextul ultimului femicid. O tânără de 26 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul său partener, în timp ce își ținea băiețelul de doi ani în brațe. Crima odioasă s-a petrecut în stradă.

Crima la care face referire Ministrul Justiției

Agresorul era vizat într-un dosar penal pentru fapte grave sesizate cu mai puțin de două luni înainte. Femeia l-a acuzat că a răpit-o și violat-o, însă poliţia a considerat că nu se impun alte măsuri preventive.  Un ordin de protecție a fost instituit de Judecătoria Turnu Măgurele a instituit un ordin de protecție pentru șase luni.

Conform datelor publicate duminică de IPJ Teleorman, după emiterea ordinului de protecție au existat mai multe sesizări privind amenințările bărbatului la adresa soției și a familiei acesteia. La 25 septembrie, tatăl victimei a anunțat că ginerele său a încălcat ordinul provizoriu, însă polițiștii au ignorat reclamația spunând că nu se confirmă. Mai mult, l-au amendat pe tatăl femeii.

Pe 22 octombrie, tatăl tinerei a acuzat din nou că au fost amenințări din partea ginerelui, dar poliția a considerat iarăși că sesizarea nu se confirmă. Polițiștii l-au amendat din nou pe tatăl femeii. Două zile mai târziu, au existat apeluri din ambele direcții. Tatăl femeii a sesizat un conflict cu bărbatul agresor, iar acesta urmă susținea că cineva aruncă cu pietre în mașina sa. Polițiștii l-au amendat pe tatăl femeii.

