Femicid în județul Teleorman. Șeful Poliției Române, Benone-Marian Matei, a anunțat concluziile verificărilor la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman. Un număr de 14 polițiști vor fi cercetați prealabil.

Anchetă la Poliție după cazul de femicid la Teleorman

Şeful Poliţiei Române, Benone-Marian Matei, a declarat că la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman au constatat mai multe nereguli. În acest context, a fost declanșată procedura de cercetare prealabilă faţă de 14 poliţişti implicaţi în gestionarea cazului de femicid.

„Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanşarea cercetării prealabile faţă de 14 poliţişti (şase poliţişti cu funcţii de conducere, dintre care un ofiţer şi cinci agenţi, respectiv opt poliţişti cu funcţii de execuţie, un ofiţer şi şapte agenţi)”, a spus Benone Matei, într-o conferinţă de presă la sediul IGPR.

Benone Matei a arătat că verificările au evidenţiat mai multe nereguli și disfuncționalități în activitatea polițiștilor. De altfel, cazul de la Teleorman nu este singurul în care o femeie își pierde viața din cauză că a fost ignorată de polițiști. Acesta este doar ultimul dintr-un lung șir, care s-au petrecut în mandatul ministrului Cătălin Predoiu. pare paralizat în fața valului de femicide.

Ar fi fost de așteptat ca Ministerul Afacerilor Interne să fie mai ferm și să impună polițiștilor, la nivel județean, să-și schimbe atiudinea față de astfel de cazuri de . Acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce indică o slăbiciune la nivelul conducerii ministerului și a Poliției Române. De fiecare dată, autoritățile au reacționat reactiv după ce s-au petrecut tragediile, când nu se mai putea face nimic.

Polițiștii nu și-au făcut treaba

Șeful Poliției Române a declarat că verificarea internă după acest caz de femicid a arătat că nu au fost efectuate toate activităţile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise după emiterii ordinului de protecţie. De asemenea, Benone-Marian Matei a precizat că polițiștii cu funcții de execuție nu au respectat paşii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit.

De asemenea, la nivelul managementului, s-a stabilit că nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz. Mai mult, a spus șeful Poliției Române, tematica violenţei domestice nu a fost analizată în şedinţele periodice.

„Cu siguranţă aceste concluzii vor fi integrate în materialul de control efectuat de colegii din cadrul IGPR. Aş dori să precizez foarte clar că noi, Poliţia Română, am verificat la IPJ Teleorman din punct de vedere administrativ cum au fost derulate activităţile acolo, iar Parchetul General a verificat din punct de vedere al activităţilor derulate în cadrul dosarelor penale. Cu siguranţă vom reuni aceste materiale, vom lucra bineînţeles în continuare cu Parchetul General, tocmai pentru a vedea gradul de vinovăţie al celor din Teleorman”, a declarat directorul de cabinet al inspectorului general al IGPR, Georgian Drăgan.

Parchetul General a anunțat că a sesizat Ministerul de Interne, după ce au fost descoperite deficienţe în activitatea poliţiştilor care au efectuat ancheta în cazul de femicid din Teleorman. De asemenea, a fost sesizată Inspecţia Judiciară în cazul unui de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Acesta va fi cercetat pentru „exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”.

Procurorii își toarnă cenușă

Parchetul General a dat publicităţii rezultatele controlului dispus pe 10 noiembrie de procurorul general Alex Florenţa la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.

„Controlul a stabilit deficienţe în activitatea organelor de poliţie care au efectuat urmărirea penală în cauză, precum şi în activitatea procurorului în ceea ce priveşte atributul de coordonare sau de supraveghere a cercetării penale realizate de poliţie. În raport de deficienţele constatate în activitatea organelor de poliţie, procurorul general a dispus sesizarea Ministerul Afacerilor Interne, în vederea luării măsurilor care se impun conform competenţelor legale”, se arată într-un comunicat al Parchetului general

Ancheta internă a vizat modul în care autoritățile au gestionat cazul de femicid, respectiv modul în care s-au derulat anchetele înainte de producerea crimei.

„De asemenea, procurorul general al PICCJ a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea demarării cercetării disciplinare faţă de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, sub aspectul abaterii disciplinare prev. de art. 271 lit.s) teza a II-a din Legea nr. 303/2022, constând în exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”, informează Parchetul General în comunicat

Femicid din cauza neglijenței autorităților

O femeie de 25 de ani a fost ucisă pe 8 noiembrie de fostul soţ, pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu. Victima se afla împreună cu băiețelul de trei ani.

După această crimă teribilă, s-a aflat că femeia și rudele sale au reclamat în mai multe rânduri comportamentul violent al fostului soț, însă autoritățile au ignorat fiecare plângere. Mai mult, polițiștii deranjatți de reclamațiile repetate l-au amendat, în mai multe rânduri, pe tatăl femeii.

Pe 26 septembrie, femeia ucisă a reclamat că a fost răpită și violată de fostul soț. Agresiunea a avut loc în condițiile în care exista un ordin de protecție provizoriu. Procurorul care a preluat cazul a ignorat plângerea de viol și nu a întreprins nici o măsură în anchetă. Incompetența și ignoranța autorităților, respectiv a polițiștilor și a procurului a dus la o crimă tragică.

Din păcate, cazurile de femicid provocate din cauza lipsei de responsabilitate a autorităților, au devenit ceva obișnuit, în ultima vreme. MAI și Poliția Română par depășite cu totul de situație. Cele două instituții nu dau impresia că ar avea pârghii prin care să-i determine pe polițiști să-și facă treaba.