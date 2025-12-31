Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de Anul Nou. Într-un mesaj publicat, miercuri, pe Facebook, șeful statului a trasat un portret al anului 2025. Acesta a fost „un an al încercărilor și neliniștilor”.

“În pragul unui nou an, ne oprim pentru câteva clipe și privim cu luciditate și onestitate atât spre drumul parcurs, cât și spre responsabilitatea viitorului care ne așteaptă.

Anul 2025 a fost un an al încercărilor, al neliniștilor și al întrebărilor firești. Mulți români au resimțit presiunea creșterii costului vieții, temerile legate de stabilitatea locurilor de muncă și incertitudinea unei lumi tot mai imprevizibile. Aceste realități sunt reale și nu pot fi ignorate.”, a scris pe președintele României.

Cum vede președintele evoluția societății românești în 2025

În ciuda provocărilor, Nicușor Dan a remarcat și maturitatea civică a românilor în acest an. Președintele a mai subliniat solidaritatea și responsabilitatea de care a dat dovadă societatea românească.

„Dar 2025 a fost, în același timp, un an al rezistenței și al maturității civice. Un an în care România a rămas ferm ancorată în valorile sale democratice și în angajamentele europene și euroatlantice. Un an în care societatea noastră a demonstrat că știe să se mobilizeze, să fie solidară și responsabilă atunci când este cu adevărat pusă la încercare”, a mai adăugat Nicușor Dan.

Ce așteptări are Nicușor Dan de la anul 2026

Pentru anul ce urmează, își exprimă speranța că 2026 va fi anul reformelor și construcției:

„Privind spre 2026, este esențial ca statul român să devină mai eficient, mai corect și mai aproape de cetățeni. Reforma, responsabilitatea și competența nu pot rămâne simple declarații de intenție, ci obligații ale statului față de fiecare român.”, a mai scris el.

Președintele a subliniat potențialul uriaș al României și a descris ținta unei țări moderne:

„România are un potențial uriaș. Valorificarea lui presupune o viziune comună, o economie modernă și competitivă, o administrație eficientă, un sistem educațional adaptat viitorului, un stat de drept solid, care investește în securitatea sa și în care marea corupție nu își mai găsește locul. În esență, o țară care își respectă cetățenii.”, a precizat șeful statului.

Ce mesaj de Anul Nou transmite Nicușor Dan românilor cu ocazia Anului Nou

Președintele a încheiat cu un apel la unitate și speranță:

„Anul Nou ne oferă șansa de a reînnoi încrederea, de a corecta ceea ce nu a funcționat și de a construi, împreună, o Românie mai dreaptă și mai puternică.

Drumul nu va fi ușor, dar sunt convins că este un drum pe care îl putem parcurge cu succes.

Vă doresc tuturor sănătate, liniște și puterea de a privi cu speranță spre viitor.