Nicușor Dan s-a întâlnit cu românii din Finlanda cărora le-a transmis că este optimist în legătură cu viitorul României. a avut o întrevedere cu reprezentanții comunității românești din Finlanda la sediul ambasadei din Helsinki.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru românii din Finlanda

Președintele se află într-o vizită în , iar cu această ocazie a avut o întrevedere și cu reprezentanții comunității românești. Nicușor Dan le-a transmis că este optimist în ceea ce privește viitorul României. Totodată, șeful statului le-a transmis că este deschis la dialogul cu diaspora. El a arătat care sunt oportunitățile deschise României odată cu aderarea la Uniunea Europeană, prin comparație cu alte state care nu au reușit acest lucru.

„Vă transmit deschidere şi optimismul meu cu privire la România, pentru că, dacă privim pe termen scurt, vedem oscilaţii mari, şi popor latin, emoţional, de la agonie la extaz distanţa e scurtă. Dacă privim însă pe termene mai lungi şi dacă privim în comparaţie cu vecini de-ai noştri, de exemplu, care n-au avut oportunitatea să intre în UE acum 20 de ani când am intrat noi, vedem un progres şi vedem o maturizare a societăţii, care nu poate să ducă decât înainte. Vreau să vă transmit optimismul meu şi dorinţa de a lucra împreună pentru binele acestei ţări”, a afirmat şeful statului.

Totodată, le-a mulțumit celor prezenţi pentru eforturile pe care le depun în țările în care s-au stabilit. Potrivit spuselor sale, diaspora reprezintă o carte de vizită pentru societatea românească. El a remarcat faptul că românii au reușit să se integreze în societățile în care trăiesc și lucrează.

„Diaspora românească e o carte de vizită pentru noi. Sunteţi oameni care v-aţi integrat în societăţile în care trăiţi, multe din ele mult mai competitive decât a noastră”, a mai spus președintele Dan.

Președintele despre importanța comunităților

În acest context, președintele Nicuşor Dan a scos în evidență importanța asociaţiilor şi a bisericii din . Totodată, șeful statului a vorbit despre expertiza pe care au căpătat-o românii stabiliți în străinătate și pe care ar dori-o împărtășită cu ceilalți.

„Întrebarea fundamentală este cum reuşim să colaborăm, cum reuşim să facem ca expertiza pe care dumneavoastră o aveţi să fie folosită de societatea noastră, ca dumneavoastră să puteţi să folosiţi mai bine instituţiile, instrumentele statului român. Ne gândeam să facem şi probabil o să facem un fel de portal al comunităţilor şi al reprezentanţilor lor, astfel încât să reuşim să punem în contact oameni care sunt în diferite locuri şi care poate au aceleaşi preocupări, aceleaşi nevoi, aceleaşi dorinţe”, a completat el.

Şeful statului se află în Finlanda timp de două zile. El urmează să participe la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est. Luni, el s-a întâlnit cu reprezentanţi ai companiilor din domeniul industriei de Apărare şi Aerospaţiale din Finlanda. Preşedintele avea în agendă o întrevedere cu Petteri Orpo. Acesta din urmă a fost nevoit să îşi anuleze întâlnirile din motive de sănătate.