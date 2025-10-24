Nicușor Dan a anunțat că va prezenta concluziile sale cu privire la activitatea serviciilor de informații. Președintele susține că a pus multe întrebări pe acest subiect responsabililor.

Nicușor Dan anunță dezvăluiri despre serviciile secrete

a declarat că va susține, într-un termen „destul de scurt”, concluziile pe care le-a tras cu privire la funcţionarea serviciilor secrete. El a spus că pus întrebări despre felul în care funcționează acestea. Totodată a dorit să afle detalii despre modul în care au gestionat momentul alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2024.

Nicușor Dan a răspuns unei întrebări, pe acest subiect, într-o conferință de presă la Iaşi. Jurnaliștii au dorit să știe ce măsuri are în vedere cu privire la aceste instituții în contextul anulării alegerilor, dar şi a eventualelor ingerințe externe. Președintele a spus că-şi va prezenta concluziile într-un timp foarte scurt.

„Ce pot să vă spun este că am interacţionat cu serviciile în această perioadă şi am pus foarte multe întrebări şi despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024. Într-un interval de timp destul de scurt din momentul acesta, o să prezint public, aşa cum am promis, concluziile mele”, a declarat șeful statului.

Ce spune despre prestația sa ca președinte

În acest context, Nicușor Dan a făcut o autoevaluare, tot la solicitarea jurnaliștilor, după primele luni de mandat. Șeful statului a fost întrebat dacă românii au motive să fie mulţumiţi de prestaţia sa, Președintele a spus că un politician se uită în sondaje şi că la alegeri este că trebuie schimbat ceva.

„Şi atunci consecinţa logică este că, dacă trebuie să schimbi ceva, această schimbare necesită nişte mişcări structurale şi necesită implicit timp. Pentru că lucrurile au funcţionat într-un anume mod, cu un anume mod de relaţionare între multe instituţii ale statului, cu legi, cu normative, cu cutume, cu decizii ale Curţii Constituţionale”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că necesită o schimbare, iar acest lucru necesită timp.

„Administraţia românească în ansamblul ei era bine pregătită să mai meargă 20 de ani aşa cum a mai mers. Şi ca să faci o schimbare, asta necesită timp”, a adăugat preşedintele Dan.