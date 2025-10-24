Președintele Nicușor Dan nu este de acord ca Ilie Bolojan să fie înlocuit, în această perioadă, din funcția de premier. De la Iași, șeful statului a transmis un mesaj menit să liniștească spiritele în coaliția de guvernare.

Nicușor Dan nu vede motive ca Bolojan să plece

Președintele a transmis, de la Iași, un mesaj menit să liniștească spiritele în coaliția de guvernare. În cadrul unei conferințe de presă, Nicușor Dan a răspuns unui jurnalist spunând că nu vede motive ca situația de la guvernare să se schimbe. El a spus că actuala coaliție de guvernare are o majoritate confortabilă în Parlament și „un prim-ministru.

„În momentul ăsta avem o coaliţie care are 65 la sută în Parlament şi există un guvern care are un prim-ministru. Nu văd de ce această situaţie trebuie să se schimbe. Bineînţeles că există conflicte în această coaliţie, cred că sunt legitime. Cred că fiecare dintre persoane s-ar putea abţine. Se întâmplă să nu se abţină, suntem oameni, natura umană e diversă. Asta este situaţia. Dar ce pot eu să spun este că totuşi această coaliţie, în ceea ce priveşte rezultatele concrete, în momentul ăsta funcţionează. Există mai multe moţiuni ale opoziţiei care au fost respinse”, a explicat șeful statului.

Președintele a comentat criticile pe care le-a făcut Sorin Grindeanu la adresa premierului Bolojan. Președintele a pus atitudinea liderului PSD pe seama campaniei de alegeri interne în PSD. Scrutinul este programat pentru 7 noiembrie. „Suntem înainte de 7 noiembrie, nu? Cred că după 7 noiembrie o să avem mai puţine astfel de luări de poziţie. Haideţi să ne uităm şi la contextul electoral. Există un congres al PSD în 7 noiembrie. Există nişte alegeri pentru Primăria Capitalei pentru 7 decembrie şi există un tip de retorică pe care noi l-am auzit în ultimii 30 de ani. Opinia mea este că tipul acesta de retorică nu mai ţine cum ţinea acum 10 sau 20 de ani, dar suntem într-o democraţie şi fiecare îşi face poziţionările în spaţiul public aşa cum consideră de cuviinţă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Ce crede președintele despre legea pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan a făcut referire la proiectul de lege privind , care trebuie reluat după ce a fost respins la CCR. El a precizat că este foarte important să fie voința necesară pentru ca această problemă să fie rezolvată în lunile care au mai rămas până la finalul anului. Șeful statului s-a referit la consultările anunțate de Sorin Grindeanu pe modificarea legii.

„Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariu, și avem voință politică în coaliție pentru a rezolva această problemă. Asta este un fapt. Mai departe, și mai mult decât atât, există voință ca această problemă să fie rezolvată în cursul anului 2025. Deci astea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă și în momentul în care proiectul de lege va merge în Parlament, evident că este nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliție. Mai departe, sunt chestiuni absolut tehnice”, a spus președintele.

El s-a arătat convins că va exista un acord în coaliție atunci când legea va ajunge în parlament pentru aprobare. Totodată, Nicușor Dan, precizat că o dezbatere pe acest subiect este necesară. Și, totodată, a estimat că această nu va dura foarte mult.

„Cu cine se consultă cine? E bine să existe o consultare? E bine chiar ca eventuale probleme pe textul care a fost trimis la Curtea Constituțională, adică pe proiectul de lege care tocmai a fost respins, să fie corectate în momentul ăsta. Deci dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de una, două, trei săptămâni și după aceea estimez că partidele din coaliție vor agrea pe un text cu care să meargă în Parlament”, a mai estimat șeful statului.

Nicușor Dan dă asigurări că proiectul a țintu seamă de deciziile CCR

Președintele a afirmat că a fost elaborat ținând cont și de deciziile anterioare ale CCR, pe legea pensiilor magistraților. El nu a exclus ca documentul să conțină anumite probleme. În opinia sa, însă, acesta nu țin de fondul legii, ci de interpretare.

„În scrierea proiectului știu că au fost studiate deciziile anterioare ale . Între timp mulți juriști s-au uitat la acest text și e posibil ca unii dintre ei să fi văzut mici probleme care nu țin de fondul problemei, ci de eventuale dificultăți de interpretare. Ele vor fi corectate. Rămân cele două discuții mari pe care trebuie să se ajungă la un acord, perioada de tranziție și cuantumul pensiei în raport cu salariul”, a mai spus Nicușor Dan.