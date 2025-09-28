Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să iasă la . Acesta a spus că este „o zi decisivă” pentru viitorul țării lor.

„E o chestiune foarte serioasă”

Nicușor Dan consideră că astăzi este „o zi decisivă” pentru Republica Moldova. El îndeamnă să iasă la vot.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, conform Agerpres.

„Evident că am o opinie”

Nicușor Dan a fost întrebat care crede că va fi direcția pe care va merge Republica Moldova după scrutinul de duminică, anume dacă va continua calea europeană sau se va apropia de Rusia.

El a mărturisit că are o opinie, însă nu a dorit să anticipeze un rezultat al votului.

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului, Nicușor Dan.

23 de secții de votare în România

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început astăzi, 28 septembrie, de la ora 07:00 și se se vor încheia la ora 21:00. Votul poate fi exercitat în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova. O studentă din Japonia a dat start votului.

În România sunt deschise 23 de secții de votare, unde sunt așteptați la urne aproximativ 30.000 de cetățeni.