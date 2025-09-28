B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”

Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”

Selen Osmanoglu
28 sept. 2025, 13:20
Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare: „E o zi decisivă pentru Republica Moldova”
Nicușor Dan
Cuprins
  1. „E o chestiune foarte serioasă”
  2. „Evident că am o opinie”
  3. 23 de secții de votare în România

Președintele Nicușor Dan i-a îndemnat pe cetățenii din Republica Moldova să iasă la vot. Acesta a spus că este „o zi decisivă” pentru viitorul țării lor.

„E o chestiune foarte serioasă”

Nicușor Dan consideră că astăzi este „o zi decisivă” pentru Republica Moldova. El îndeamnă cetățenii să iasă la vot.

„E o chestiune foarte serioasă. Știți că, de obicei, politicienii zic: votul vostru contează, sunt alegeri importante, dar, de data asta, este chiar foarte, foarte important. E o zi decisivă pentru Republica Moldova și îi îndemn pe toți basarabenii din România, știu unde sunt secțiile de vot, să meargă la vot. E chiar foarte, foarte important, e o zi chiar, aș spune, istorică pentru Republica Moldova”, a declarat Nicușor Dan, conform Agerpres.

„Evident că am o opinie”

Nicușor Dan a fost întrebat care crede că va fi direcția pe care va merge Republica Moldova după scrutinul de duminică, anume dacă va continua calea europeană sau se va apropia de Rusia.

El a mărturisit că are o opinie, însă nu a dorit să anticipeze un rezultat al votului.

„Sunt președintele României, respect statalitatea Republicii Moldova și nu vreau să se interpreteze în niciun fel vreo declarație de a mea, evident că am o opinie. Ãsta este singurul lucru pe care vreau să-l spun acum: este foarte, foarte important ca oamenii să meargă la vot. Și dacă sunt basarabeni în România, români care au prieteni, îndemnați-i să meargă la vot”, a transmis șeful statului, Nicușor Dan.

23 de secții de votare în România

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început astăzi, 28 septembrie, de la ora 07:00 și se se vor încheia la ora 21:00. Votul poate fi exercitat  în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova. O studentă din Japonia a dat start votului.

În România sunt deschise 23 de secții de votare, unde sunt așteptați la urne aproximativ 30.000 de cetățeni.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Politică
Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
Politică
Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro
Politică
Milioanele fără explicație ale ministrului Florin Manole: venituri modeste, dar sume uriașe în conturi, susțin jurnaliștii de la defapt.ro
Scandal monstru în Consiliul Local Brașov: 2,7 milioane de euro pentru restaurarea unor troițe/ USR, redus la tăcere de PSD, PNL și AUR după ce a cerut explicații
Politică
Scandal monstru în Consiliul Local Brașov: 2,7 milioane de euro pentru restaurarea unor troițe/ USR, redus la tăcere de PSD, PNL și AUR după ce a cerut explicații
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Politică
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Politică
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Politică
Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Politică
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Politică
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Politică
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Ultima oră
15:09 - Mihai Trăistariu, despre moartea tatălui său: „Blestemul prinde doar când e durerea foarte mare”
14:37 - Nicușor Dan, despre Guvern: „Ce e important este că funcționează în momentul ăsta”
13:59 - Ce și-a pus ADDA în bagaj, înainte să plece la „Power Couple”: „Ahh, mi-a intrat ceva în ochi!”
12:53 - Cine l-a crescut pe Horia Brenciu, după moartea mamei: „A adus multă bucurie în familia noastră”
12:07 - Alegeri parlamentare în Republica Moldova. Bujduveanu: „Democrația se clădește prin participare”/ Tomac: „Este un vot cu o miză fără precedent”
11:31 - Grindeanu, mesaj pentru Republica Moldova: „PSD susține partidele proeuropene responsabile”
10:33 - Maia Sandu a votat la alegerile parlamentare: „Mergem înainte în pace spre viitorul nostru european”
10:04 - Rusia, atac masiv asupra Ucrainei: sute de drone și rachete au bombardat Kievul
09:34 - Rusia, către NATO și UE: „Orice agresiune împotriva noastră va primi un răspuns decisiv”
08:51 - Ilie Bolojan, la Catedrala „Sfânta Treime”: „Sunt aici în semn de respect pentru personalitatea și viața cardinalului Mureșan”