Astăzi, 28 septembrie, au loc alegerile din Republica . Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, dar și europarlamentarul Eugen Tomac au transmis mesaje prin care îndeamnă cetățenii să meargă la vot.

Ce a transmis Bujduveanu

„Astăzi, cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la vot. Democrația se clădește prin participare, iar fiecare vot contează”, a transmis Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei, pe pagina de Facebook.

El a reamintit care sunt secțiile din București unde cetățenii din Republica Moldova pot vota.

Locațiile unde puteți vota în București:

Aleea Alexandru nr. 40

Strada Ermil Pangrati nr. 12

Strada Stavropoleos nr. 6

Strada Eugeniu Carada nr. 1

Șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 3.

Ce a transmis Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac a transmis și el un mesaj, după ce a fost la vot, la secția organizată la Ambasada de la București.

„În luna mai a acestui an am votat de două ori pentru ca România să rămână în Uniunea Europeană. Astăzi am votat pentru ca cel de-al doilea stat românesc, R. Moldova, să vină în Uniunea Europeană alături de România”, a transmis acesta pe pagina de Facebook.

„Este un vot cu o miză fără precedent. În 1940, românii de peste Prut au fost transformați peste noapte în cetățeni ai URSS fără voia lor. Astăzi, prin vot democratic, în condiții extrem de dificile, cetățenii R. Moldova sunt invitați să aleagă dacă vor să fie parte a lumii libere alături de restul națiunii române sau vor alege să transforme acest ținut din nou într-o gubernie a imperiului Rus”, a adăugat europarlamentarul.

El a îndemnat oamenii să iasă la vot: „Ieșiți la vot și susțineți valorile care ne definesc: libertatea, democrația și demnitatea națională!”, a încheiat.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au început astăzi, 28 septembrie, de la ora 07:00 și se se vor încheia la ora 21:00. Votul poate fi exercitat în cadrul a 2.274 de secții de votare, printre care 1.973 sunt deschise pe teritoriul Republicii Moldova.