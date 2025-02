Nicușor Dan, despre audierea lui Călin Georgescu: „Avem de rezolvat problema anulării alegerilor. Pare că sunt niște indicii care duc în direcția asta”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan a comentat miercuri seara, în emisiunea News Pass, audierea la Parchetul General a lui Călin Georgescu.

Nicușor Dan a precizat că așteaptă în continuare dovezi de la procurori în legătură cu acuzațiile care i se aduc lui Călin Georgescu:

“Noi avem de rezolvat problema anulării alegerilor. Pare că sunt niște indicii care duc în direcția asta, ceea ce este de lăudat. Pe de altă parte, în afară de acuzațiile pe care le-am văzut făcute de Parchet așteptăm în continuare dovezi. Am văzut o geantă cu bani, dar nu am văzut o legătură între această geantă cu bani și campania efectivă.

Eu am spus de mai multe ori în spațiul public, m-am consultat cu oameni care fac campanii politice și mi-au spus că o campanie de avengura celei pe care a făcut-o Călin Georgescu este de milioane sau de zeci de milioane de euro. Dar asta este opinia mea sau a unor oameni care sunt profesioniști pe zona asta. Ea trebuie dovedită cu chestiuni concrete, contracte, plăți și eu sper ca ancheta care se desfășoară să ducă în direcția asta”.

Nicușor Dan a precizat că ancheta procurorilor poate scoate la iveală alte sume de bani pe care Georgescu să le fi primit în mod ilegal în campania electorală:

“Tot ce aveam până în ziua de ieri, aveam că acest Bogdan Peșchir a cheltuit pe TikTok 600.000 de euro sau ceva similar ca să îi facă o campanie lui Călin Georgescu, fără să existe o dovadă că domnul Călin Georgescu i-ar fi cerut acești bani. Acum să vedem care sunt alte sume de bani care au fost implicate. Eu de exemplu sunt sigur că toate interviurile pe care le-a făcut în săptămânile astea în presa americană au contat”.

Nicușor Dan s-a referit și la declarațiile unor oficiali americani cu privire la anularea alegerilor prezidențiale din România, precum criticile lui JD Vance:

“În opinia mea, JD Vance nu are ceva cu România, are ceva cu Europa și România a fost un exemplu în această discuție, pe de o parte. Pe de altă parte, dacă e vorba despre informația care i-a ajuns, i-a ajuns o campanie care a fost făcută de Călin Georgescu și susținătorii lui care au spus niște lucruri care la prima vedere par foarte logice. Am avut niște alegeri, a câștigat cineva alegerile alea și s-au anulat. Dacă te mai uiți și la ziare europene care spun, tot așteptăm de la statul român să vină cu dovezi, dacă vezi și tăcerea statului român pare că realitatea este într-un sens. Deci eu nu aș lua asta drept o susținere de la Administrația americană sau de la vicepreședinte”.