Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate

Traian Avarvarei
29 ian. 2026, 22:44
Sursa foto: Captura vieo Youtube / Administrația Prezidențială

Nicușor Dan a declarat, joi, că speră să termine curând discuțiile despre numirea noilor șefi la SRI și SIE. Președintele a explicat ce fel de oameni își dorește în fruntea celor două servicii.

Ce a spus Nicușor Dan despre numirile la SRI și SIE

„Președintele propune (șefii la SRI și SIE), Parlamentul decide pentru fiecare din aceste servicii. Am avut o listă lungă, una scurtă și niște discuții și sper ca foarte curând să terminăm aceste discuții. Deci eu voi propune și Parlamentul va aproba.

Vom avea o discuție înainte legat de numele apărute în spațiul public. Mulți dintre cei care sunt acolo sunt foarte nefericiți că numele lor au apărut, pentru că sunt, să le spunem, ”prieteni” de-ai lor din politică și care au făcut ca numele lor să apară și cumva prin asta șansele sau șansele cel puțin teoretice de numire să scadă”, a explicat Nicușor Dan, la Digi24.

Președintele a mai afirmat că-și dorește în fruntea serviciilor „oameni echilibrați, că sunt niște zone sensibile, cu maturitate umană, profesională, care să fi relaționat cu multe medii”.

„Cred că cel mai bine este să fie din afara partidelor”, a mai precizat Dan.

