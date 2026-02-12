Președintele României, Nicușor Dan, a oferit joi explicații legate de invitația lansată de liderul de la Washington, Donald Trump, privind participarea la reuniunea Consiliului Păcii, programată pentru 19 februarie. Inițiativa a fost prezentată drept un cadru de dialog multilateral pe teme de securitate și stabilitate internațională, însă statutul României la acest eveniment rămâne, deocamdată, neclar.

Ce a spus Nicușor Dan despre participarea la reuniunea Consiliului Păcii

a arătat că există incompatibilități între documentele fondatoare ale noii structuri și angajamentele internaționale deja asumate de România, ceea ce limitează posibilitatea unei participări formale. În aceste condiții, singura variantă realistă ar fi prezența cu statut de observator.

“Pentru că există în momentul acesta și estimez că multe luni vor exista nepotriviri între Carta acestei organizații și Cartea internațională din care noi suntem parte. Noi nu putem avea un alt statut decât cel de observator. Așa cum a fost făcută invitația, acum 4-5 zile, invitația a fost făcută pentru membri, și în momentul de față se discută, și am discutat și cu alți lideri, și ei fac același lucru, având aceleași constrângeri pe care noi le avem, discutăm care poate să fie statutul observatorilor la această reuniune. Este un răspuns pe care organizatorii trebuie să ni-l dea și în funcție de asta o să luăm decizia.”, a spus șeful statului.

Ce ar putea face România la o astfel de reuniune

Nicușor Dan a explicat că formatul întâlnirilor multilaterale presupune, de regulă, intervenții scurte și schimburi rapide de poziții între lideri. Tocmai de aceea, autoritățile române sunt interesate să afle exact ce drepturi și ce rol ar avea un stat participant cu statut de observator, înainte de a confirma prezența.

„În tipul acesta de multilaterale există discuții de un minut, de cinci minute, se mai întâmplă, dar pe noi ne preocupă definirea observatorului, ce am putea noi să facem acolo”, a spus Nicușor Dan.

Oficialii de la București analizează implicațiile diplomatice ale unei prezențe la eveniment, mai ales în contextul relațiilor transatlantice și al poziționării României în cadrul organizațiilor internaționale consacrate.