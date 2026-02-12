Președintele Nicușor Dan va lua parte joi la o reuniune informală a Consiliului European, organizată la Castelul Alden Biesen din Regatul Belgiei. Liderii europeni vor dezbate direcțiile prin care Uniunea Europeană poate genera mai multă prosperitate și competitivitate într-un context global marcat de schimbări majore. își propune să susțină consolidarea Pieței Unice, atragerea investițiilor și reducerea dependențelor strategice.

Prosperitate și competitivitate, pe agenda liderilor europeni

Potrivit Administrației Prezidențiale, tema centrală a reuniunii este „acela de a dezbate în mod cuprinzător, la nivelul liderilor europeni, cum se poate genera mai multă prosperitate, bunăstare și servicii de calitate pentru cetățeni în noul context global, marcat de transformări profunde”, scrie Agerpres.

Consolidarea Pieței Unice și creșterea competitivității Uniunii Europene sunt considerate principalele soluții aflate în discuție. Agenda include teme precum întărirea industriei europene și construirea autonomiei strategice a UE, reducerea birocrației și a barierelor naționale, simplificarea legislației, dar și stimularea investițiilor și a inovației pentru dezvoltarea economiilor europene.

Consultări la Cotroceni pentru definirea poziției României

În pregătirea reuniunii, președintele Nicușor Dan a solicitat puncte de vedere din partea instituțiilor cu responsabilități în domeniul afacerilor europene, pentru a contura o poziție coerentă a României.

În acest context, la Administrația Prezidențială au avut loc discuții aplicate cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Economiei, Irineu Darău, precum și cu reprezentanți ai Ministerului Energiei, Ministerului Afacerilor Externe și ai Băncii Naționale a României.

Administrația Prezidențială anunță că astfel de întâlniri pentru pregătirea Consiliilor Europene pe teme economice vor avea un caracter permanent.

România pledează pentru investiții și reducerea dependențelor strategice

În cadrul reuniunii, șeful statului va promova interesele României în materie de dezvoltare economică și competitivitate, subliniind că acestea pot fi atinse doar într-o Piață Unică pe deplin integrată și funcțională.

Președintele va susține consolidarea Pieței Unice, atragerea de investiții și valorificarea noilor oportunități comerciale generate de acordurile recent semnate de Uniunea Europeană. De asemenea, Nicușor Dan va pleda pentru simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri, astfel încât companiile românești să își poată extinde mai ușor activitatea pe piețele europene.

România va promova și soluții integrate pentru reducerea dependențelor strategice, în special prin dezvoltarea de parteneriate internaționale în domeniul materiilor prime critice.

Energie, politici de mediu și viitorul buget al UE

În domeniul energiei, președintele consideră că reducerea costurilor pentru cetățeni și companii poate fi realizată prin consolidarea Uniunii Energiei, respectiv printr-o interconectare mai eficientă a rețelelor energetice europene.

Totodată, Nicușor Dan va solicita perioade de tranziție mai lungi pentru implementarea politicilor de mediu, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia României.

Referitor la Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, șeful statului susține alocări consistente pentru creșterea competitivității, dar va insista și asupra includerii unor criterii geografice care să contribuie la reducerea decalajelor economice dintre statele membre ale Uniunii Europene.