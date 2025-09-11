Președintele Nicușor Dan a precizat în interviul realizat de Ioana Constantin și difuzat joi în emisiunea “Politica zilei” că dacă Ucraina va pierde războiul, atunci România va fi vecină cu Federația Rusă:

Ce se va întâmpla dacă Ucraina pierde războiul

“Pentru ipoteza nefericită că Ucraina cedează, România nu ar mai fi vecină cu ceva asemănător cu Belarus, ar fi vecină direct cu Federația Rusă. Cred că nimeni care este rațional și cunoaște puțină istorie între România și Rusia nu vrea chestiunea asta”.

Cât privește sprijinul pe care România îl oferă Ucrainei, Nicușor Dan a precizat:

“Toată lumea sprijină Ucraina, dar cumva proporțional cu capacitatea economică a fiecăreia dintre țări. Pentru multe țări, cum ar fi Canada, e o chestiune care ține de ordinea internațională, este o valoarea fundamentală pentru țările occidentale, că noi după al Doilea Război Mondial am construit o ordine internațională care a adus pace și prosperitate. Pentru țările din estul Europei este o chestiune de națională. Tu îi ajuți pe alții sperând că în momentul în care ești atacat sau când cineva se gândește că poate să te atace să știe că tu vei fi apărat de toți partenerii tăi”.

Ce spune Nicușor Dan despre programul european de înarmare

Nicușor Dan a criticat discursul reprezentanților AUR, potrivit cărora România nu trebuie să acceseze fondurile europene puse la dispoziție pentru înarmare:

“Este pur populist. De ce să îți pui paratrăsnet pe casa? Ca să nu îți ia casa foc! De ce să ieși cu umbrela când plouă? Ca să nu te plouă! De ce dai bani la armată? Ca să descurajeze pe unul care vrea să te atace! Ce spune AUR e pur, pur populism. Noi stăm așa, nu facem nimic și nimeni nua re nimic cu noi”.

Mai mult, Nicușor Dan a mai precizat că fondurile pentru înarmare vor fi folosiți și pentru infrastructura critică:

“Parte din banii ăștia se duc și pe infrastructură, pentru dezvoltarea Portului Constanța, care o să devină în ipoteza în care se termină Războiul din Ucraina și începe procesul de reconstrucție, portul Constanța va fi foarte important, conexiunea pe Dunăre. Luăm o parte din acești bani pentru finalizarea unor bucăți din autostrăzile A7 și A8, capetele dinspre Republica Moldova și Ucraina. Este un pachet substanțial pentru România”.

De ce deficitul poate fi o piedică pentru înarmarea României

Planul de Europe, prezentat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cuprinde cinci puncte cu scopul de a mobiliza 800 de miliarde de euro pentru investiții în apărare în următorii patru ani.

Cu toate acestea, această cifră singură poate fi înșelătoare, deoarece este împărțită în două părți: 150 de miliarde de euro din împrumuturi comune cu bugetul european ca garanție și 650 de miliarde de euro din potențiale noi împrumuturi ale statelor membre, care ar fi exceptate de la de disciplină bugetară.

Aceasta înseamnă, în primul rând, că, deși planul deschide posibilitatea unei creșteri rapide a investițiilor în apărare în UE, aceasta depinde în cele din urmă de capacitatea statelor membre de a acumula mai multe datorii. Pentru țări precum Germania sau Olanda, cu un deficit bugetar mai mic, acest lucru ar fi ușor, dar pentru țări precum Franța și Italia, care sunt o parte integrantă a industriei europene de apărare, dar au deja un deficit ridicat, acest lucru va fi mai dificil pe termen lung.

Cu alte cuvinte, deși această măsură va crește cheltuielile pentru apărare pe termen scurt, este îndoielnic că poate fi o soluție permanentă pentru țările cu un deficit bugetar important. Singura modalitate de a face această mișcare sustenabilă este fie creșterea veniturilor guvernamentale prin impozite mai mari, fie reducerea cheltuielilor în alte domenii. Ambele opțiuni vor depinde de situația economică a Uniunii și de capacitatea politică de acțiune a guvernelor naționale, care este destul de limitată în acest moment.

A doua dificultate cu care se confruntă planul de Reînarmare este situația din Ucraina. În rândul europenilor, ideea că apărarea Europei este inevitabil legată de apărarea Ucrainei este în general acceptată. Cu toate acestea, deoarece Statele Unite par pregătite să oprească ajutorul militar acordat Ucrainei, restul Europei se află acum în situația de a înlocui banii americani cu bani europeni. Acest lucru nu este nici ușor, nici ieftin, mai ales având în vedere că Europa nu este capabilă să producă o mare parte din echipamentele de care Ucraina are nevoie în cantitățile necesare și că unele guverne nu sunt dispuse să facă noi cheltuieli masive pentru război.