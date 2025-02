Nicușor Dan, ignorat de ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, privind bugetul Capitalei. De ce rezultatul referendumui pentru București a fost ignorat

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a ignorat criticile formulate de Nicușor Dan pentru că bugetul pe anul 2025 prevede o alocare bugetară mai mică pentru Primăria Capitalei, dar mult mai mare pentru primăriile de sector. Într-o intervenție pentru B1 TV, ministrul Tanczos Barna a explicat de ce a fost ignorat referendumul declanșat de Nicușor Dan anul trecut:

“Da, într-adevăr, Primăria Generală are un buget mai mic, dar primăriile de sector au primit mai mult. Per ansamblu, Bucureștiul are un buget mai mare pentru 2025 față de 2024.

Este un lucru pozitiv pentru Capitală. Ulterior, sumele se împart an de an în mod diferit, tocmai de aceea este bine venit acel referendum care trebuie să fie finalizat printr-un proeict de lege și o lege care se va aproba în Parlament. Fiecare referendum se materializează printr-un act normativ în Parlamentul României. Acea inițiativă va fi făcută în Parlament”.

Tanczos Barna a precizat că abia după ce va exista o lege privind rezultatului referendumului pentru București va fi o alocare fixă pentru Primpria Capitalei.

Din momentul respectiv nu o să mai existe astfel de discuții, cine decide, cât decide an de an alocarea în interiorul bugetului general al Bucureștiului. Până atunci eu mă bucur că Bucureștiul primește mai mulți bani deât în 2025. Sunt foarte mulți bani pentru investiții. Primăriile de sector, dar și Primăria Capitalei au proiecte de investiții, au și subvenții pentru cetățeni și aceste sume pot fi acoperite pe bugetul pe 2025.