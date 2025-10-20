B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni

Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni

Iulia Petcu
20 oct. 2025, 16:46
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Ce stat a readus subiectul în atenția liderilor europeni
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce vrea Spania să renunțe la schimbarea orei
  2. Ce propunere va prezenta Spania Uniunii Europene
  3. Ce spun cetățenii despre schimbarea orei
  4. Când se schimbă ora în România

Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat intenția guvernului său de a propune eliminarea trecerii la ora de iarnă în Uniunea Europeană. Decizia ar putea pune capăt unei practici vechi de zeci de ani, considerată de tot mai mulți cetățeni ineficientă și dăunătoare. Propunerea urmează să fie discutată la nivel european, iar obiectivul este ca măsura să intre în vigoare începând cu 2026.

De ce vrea Spania să renunțe la schimbarea orei

Premierul Spaniei a explicat că actualul sistem nu mai servește scopului pentru care a fost introdus. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Pedro Sánchez a transmis că  „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, potrivit Sur in English.

Argumentele liderului spaniol se bazează pe date științifice care arată că economisirea de energie este minimă, în timp ce efectele asupra organizmului sunt evidente. Schimbarea orei perturbă ritmul biologic al oamenilor, afectând somnul, productivitatea și starea generală de bine. Sánchez a subliniat că menținerea acestei practici nu se mai justifică în condițiile actuale.

Ce propunere va prezenta Spania Uniunii Europene

Luni, premierul Pedro Sánchez intenționează să înainteze propunerea oficială în cadrul Cosiliului Energiei al Uniunii Europene. Scopul este de a pune capăt modificărilor sezoniere de oră începând cu anul 2026. 

„Din acest motiv, astăzi Guvernul Spaniei va propune UE să pună capăt schimbărilor sezoniere de oră în cadrul Consiliului Energiei și va solicita punerea în funcțiune a mecanismului de revizuire competent”, a declarat Sánchez.

Inițiativa nu este una nouă. În urmă cu șase ani, liderii europeni au votat pentru eliminarea acestei schimbări, însă aplicarea deciziei a fost amânată din cauza lipsei unui acord comun între statele membre. Spania reia acum discuția sperând să relanseze procesul la nivel european.

Ce spun cetățenii despre schimbarea orei

Premierul spaniol a menționat că majoritatea cetățenilor din Spania, dar și din alte state europene, s-au pronunțat împotriva schimbării orei. În ultimii ani, sondajele de opinie au arătat o nemulțumire constantă față de această practică, considerată depășită și fără beneficii clare.

Tot mai mulți europeni cer o oră unică, stabilită pe tot parcursul anului, argumentând că sănătatea și echilibrul biologic sunt mai importante decât economisirea câtorva minute de lumină artificială.

Când se schimbă ora în România

În ciuda discuțiilor la nivel european, România va trece și în 2025 la ora de iarnă. Tradițional, această modificare are loc în ultima duminică din octombrie. Astfel, în 2025, ceasurile se vor da înapoi cu o oră în noapte de 25 spre 26 octombrie, potrivit Libertatea.ro.

Scopul acestei ajustări este de a beneficia de mai multă lumină naturală în primele ore ale dimineții. Totuși, dezbaterea privind eliminarea schimbării orei este prezentă și în România. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, însă statele membre nu au ajuns la un consens.

Dacă propunerea Spaniei va fi acceptată, este posibil ca și România, alături de restul Uniunii Europene, să renunțe definitiv la schimbarea orei în următorii ani.

Tags:
Citește și...
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Externe
Protestele „No Kings” SUA și reacția sinistră a lui Trump – Negare, trolling și contra-atacul AI (VIDEO)
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Externe
Derapaj la Casa Albă. Ce i-au făcut oamenii lui Trump unui jurnalist
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
Externe
Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Externe
O femeie a câștigat la loterie folosind ChatGPT. Ce a scris, de i-a dat numerele câștigătoare, și ce premiu uriaș a încasat: „Am citit pe Google”
Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)
Externe
Cum arată începutul de mandat al lui Trump. CTP: „E o nedreptate că nu i s-a dat The Nobel Prize for Peace of Shit” (VIDEO)
Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Externe
Un avion a derapat la aterizare în Hong Kong și a căzut în mare. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
Externe
Armata israeliană a anunțat reluarea implementării armistițiului în Gaza. Reacția lui Trump
A murit, fiindcă ușile mașinii nu puteau fi deschise din exterior. Oamenii au asistat la moartea unui bărbat, chiar în propria mașină (VIDEO)
Externe
A murit, fiindcă ușile mașinii nu puteau fi deschise din exterior. Oamenii au asistat la moartea unui bărbat, chiar în propria mașină (VIDEO)
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
Externe
Premierul Poloniei reacționează după discuția tensionată dintre Trump și Zelenski: „Concilierea agresorului nu a fost niciodată drumul spre pace dreaptă”
Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
Externe
Inteligența artificială transformă meseriile tehnice. Cum îi ajută ChatGPT pe instalatori și electricieni să lucreze mai eficient
Ultima oră
17:59 - Angajații bolnavi nu pot fi concediați în timpul concediului medical. Interdicția a fost pronunțată de ÎCCJ
17:50 - Transfăgărășanul și Transalpina intră oficial în pauză de sezon. Ce zone sunt vizate de restricții
17:49 - O învățătoare a devenit virală pe TikTok după ce le-a cerut „bani” elevilor ei pentru a putea participa la ore: „O să plătiți 20 de lei”
17:40 - Un jurnalist polonez a rămas cu volanul în mână când testa o mașină chinezească
17:31 - Reacții după decizia Curții Constituționale pe legea pensiilor magistraților. Ce a transmis președintele Nicușor Dan
17:13 - Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire
17:10 - Lidia Buble a stârnit amuzamentul fanilor din online. Artista a făcut o achiziție nu tocmai inspirată: „M-au prostit. Eu am zis că sigur o să am succes cu ei”
16:59 - Cine sunt cei 5 judecători CCR care au respins legea care le tăia pensiile speciale
16:48 - „Dacă aș avea mai mulți bani….” – cum să transformi dorințele în realitate prin investiții inteligente
16:43 - De ce a fost respinsă reforma pensiilor speciale. Cine a votat respingerea