Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat intenția guvernului său de a propune eliminarea trecerii la ora de iarnă în Uniunea Europeană. Decizia ar putea pune capăt unei practici vechi de zeci de ani, considerată de tot mai mulți cetățeni ineficientă și dăunătoare. Propunerea urmează să fie discutată la nivel european, iar obiectivul este ca măsura să intre în vigoare începând cu 2026.

De ce vrea Spania să renunțe la schimbarea orei

Premierul Spaniei a explicat că actualul sistem nu mai servește scopului pentru care a fost introdus. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Pedro Sánchez a transmis că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are sens. Abia dacă ajută la economisirea energiei și are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor”, potrivit .

Argumentele liderului spaniol se bazează pe date științifice care arată că economisirea de energie este minimă, în timp ce efectele asupra organizmului sunt evidente. Schimbarea orei perturbă ritmul biologic al oamenilor, afectând somnul, productivitatea și starea generală de bine. Sánchez a subliniat că menținerea acestei practici nu se mai justifică în condițiile actuale.

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente. Por eso, hoy el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)

Ce propunere va prezenta Spania Uniunii Europene

Luni, premierul Pedro Sánchez intenționează să înainteze propunerea oficială în cadrul Cosiliului Energiei al Uniunii Europene. Scopul este de a pune capăt modificărilor sezoniere de oră începând cu anul 2026.

„Din acest motiv, astăzi Guvernul Spaniei va propune UE să pună capăt schimbărilor sezoniere de oră în cadrul Consiliului Energiei și va solicita punerea în funcțiune a mecanismului de revizuire competent”, a declarat Sánchez.

Inițiativa nu este una nouă. În urmă cu șase ani, liderii europeni au votat pentru eliminarea acestei schimbări, însă aplicarea deciziei a fost amânată din cauza lipsei unui acord comun între statele membre. Spania reia acum discuția sperând să relanseze procesul la nivel european.

Ce spun cetățenii despre schimbarea orei

Premierul spaniol a menționat că majoritatea cetățenilor din Spania, dar și din alte state europene, s-au pronunțat împotriva schimbării orei. În ultimii ani, sondajele de opinie au arătat o nemulțumire constantă față de această practică, considerată depășită și fără beneficii clare.

Tot mai mulți europeni cer o unică, stabilită pe tot parcursul anului, argumentând că sănătatea și echilibrul biologic sunt mai importante decât economisirea câtorva minute de lumină artificială.

Când se schimbă ora în România

În ciuda discuțiilor la nivel european, România va trece și în 2025 la . Tradițional, această modificare are loc în ultima duminică din octombrie. Astfel, în 2025, ceasurile se vor da înapoi cu o oră în noapte de 25 spre 26 octombrie, potrivit Libertatea.ro.

Scopul acestei ajustări este de a beneficia de mai multă lumină naturală în primele ore ale dimineții. Totuși, dezbaterea privind eliminarea schimbării orei este prezentă și în România. În 2018, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, însă statele membre nu au ajuns la un consens.

Dacă propunerea Spaniei va fi acceptată, este posibil ca și România, alături de restul Uniunii Europene, să renunțe definitiv la schimbarea orei în următorii ani.