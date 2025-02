Nicuşor Dan nu crede că România se va menține în ținta de deficit: „La jumătatea anului, va trebui eventual să ajustăm niște cheltuieli”

Nicușor Dan, primarul General al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, e sceptic că România va reuși anul acesta să se mențină în pe care și-a asumat-o. În opinia sa, ar putea fi nevoie de noi reduceri de cheltuieli, la jumătatea acestui an.

Nicușor Dan, despre deficitul bugetar: Nu sunt foarte optimist

„Nu sunt foarte optimist, pentru că ani la rând noi am avut nişte previziuni de deficit pe care nu le-am respectat noi, ca ţară, şi ca dovadă agenţiile de rating ne-au atenţionat acum şi destul de sever. Sper să existe corecţiile necesare astfel încât, din punct de vedere financiar, statul ăsta să rămână pe linia de plutire. Din moment ce în 2024 am avut o ţintă pe care am ratat-o cu 2%, enorm, 2% din PIB, în 2023 de asemenea, mi-e greu să cred că cu aceiaşi oameni, de data asta, o să reuşim să atingem ţinta”, a declarat Nicușor Dan, la

În opinia sa, va fi nevoie de noi reduceri de cheltuieli la jumătatea anului: „Cred că la un moment dat, la jumătatea anului, trebuie să vedem pe unde suntem şi eventual să ajustăm nişte cheltuieli care nu sunt neapărat necesare, astfel încât, în sfârşit, să ne recăpătăm credibilitatea”.

Nicușor Dan nu crede că Marcel Ciolacu ar trebui să plece din funcție

Primarul general că Marcel Ciolacu (PSD) n-ar trebui să plece din fruntea Guvernului deoarece asta ar genera instabilitate: „Este o discuţie în coaliţia de guvernare. Nu sunt un suporter nici al PSD-ului, nici al lui Marcel Ciolacu, în orice caz nu trebuie să plece şi să lase o situaţie de instabilitate. Dacă se va întâmpla ca în cadrul forţelor pro-occidentale din Parlament să se găsească o soluţie mai bună de guvernare, trebuie ca ea să fie negociată şi momentul de schimbare, momentul de guvern interimar să fie cât, cât mai scurt cu putinţă. Pentru că altfel generăm instabilitate, neîncredere în economie şi nu e bine”.