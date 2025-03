Nicușor Dan nu se va retrage din cursa prezidențială nici dacă va candida Ilie Bolojan: „Am un mesaj, campania mea merge înainte”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la prezidențiale, a declarat, luni, că nu se va retrage din cursa electorală nici dacă președintele interimar Ilie Bolojan își va anunța și el candidatura. Declarația a fost făcută în contextul în care, întrebată dacă s-ar retrage în favoarea lui Bolojan, Elena Lasconi (USR) a răspuns că „totul e negociabil”.

Dan merge mai departe cu candidatura la prezidențiale

„Dacă (Bolojan) va candida, vom merge înainte. Eu am campania mea, pe care am anunțat-o acum – cred că sunt două luni de atunci – am mers mai departe. Sunt voluntari care strâng semnături, mulți oameni care au donat bani, peste 4.500 de oameni care au donat. Am un mesaj, campania mea merge înainte.

Mai departe, cine vor fi contracandidații – pentru moment pare că sunt cei care sunt anunțați oficial. Dacă se va schimba ceva în aceste 10 zile care au mai rămas până la depunere (a candidaturilor, n.r.) n-o să schimbe nimic în mesajul pe care eu îl am pentru oameni și în candidatura pe care am anunțat-o”, a afirmat Nicușor Dan, pentru

Răspunsul lui Lasconi, întrebată despre eventuala candidatură a lui Bolojan

În schimb, Elena Lasconi, lidera USR, întrebată dacă ar renunța la candidatură în favoarea lui Ilie Bolojan, : „Totul e negociabil. Eu l-aș susține pe domnul Bolojan așa cum l-am susținut și ca premier. Consider că ar fi mai bun ca premier. Și rămâne de văzut. Nu știu, eu aș vrea doar să-i transmit domnului Ciolacu, acum poate că nu o să doarmă prea bine noaptea asta, dar îi comunic să strângă semnături și pentru domnul Bolojan, pentru că Crin Antonescu o să se tot ducă în jos”.

Amintim că, vinerea trecută, întrebat într-o conferință de mai multe ori dacă va candida la prezidențiale, Ilie Bolojan a dat