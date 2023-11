Nicuşor Dan: „Primăria Capitalei a atras fonduri nerambursabile de peste 3,8 miliarde de lei în ultimii trei ani”. Bilanțul investițiilor

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat, marți, că în ultimii trei ani instituția pe care o conduce a atras fonduri nerambursabile în valoare de peste 3,8 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 3,2 miliarde reprezintă fonduri europene. Banii s-au dus pe investiții în transportul în comun, reabilitarea rețelei de termoficare, precum și în consolidarea și renovarea clădirilor.

Nicușor Dan, despre fondurile nerambursabile atrase de Primăria Capitalei și cum au fost cheltuite

„În ultimii trei ani, am atras Fonduri Nerambursabile cu o valoare totală de 3.857.867.111 LEI pentru proiecte de dezvoltare a Capitalei în mai multe domenii.

🟢Din această sumă, 3.194.270.454 LEI sunt 🇪🇺FONDURI EUROPENE, iar 663.596.656,95 LEI sunt 🇷🇴FONDURI NAȚIONALE.

🟢TOTAL FONDURI EUROPENE ATRASE ȘI FONDURI NAȚIONALE NERAMBURSABILE ÎN ULTIMII 3 ANI ▶️ Total – 3.857.867.111 LEI

🇪🇺FONDURI EUROPENE:

▶️Achiziția a 100 de tramvaie noi – 1.047.427.804,90 LEI

▶️Reabilitarea a 210 km de rețea de termoficare – 1.595.682.510,25 LEI

▶️Consolidarea și renovarea clădirilor – 83.443.645 LEI

▶️Modernizarea, dotarea și construirea de corpuri noi de clădire de spitale – 232.792.629,90 LEI

▶️Modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă – 67.367.149 LEI

▶️Achiziția a 22 de troleibuze noi – 65.752.681 LEI

▶️Renovarea Maternității Bucur – 42.072.659 LEI

▶️Panouri digitale informare călători STB – 27.978.027 LEI

▶️Achiziția a 7 microbuze – 10.251.522 LEI

▶️Semaforizare inteligentă ITS – 5.858.013 LEI

▶️Digitalizare servicii management urban și mobilitate urbană – 5.858.013 LEI

▶️Planul de Mobilitate Urbană Durabilă – 4.424.315 LEI

▶️Elaborare strategie dezvoltarea resurselor umane – 3.988.974 LEI

▶️Întărirea capacității PMB în domeniul eficienței energetice – 1.061.613 LEI

▶️Management anticorupție – 310.898 LEI”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

Acesta a mai precizat că fondurile naționale atrase s-au ridicat la 663.596.656,95 lei, din care 588.596.656,95 au fost alocate pentru modernizarea a 30 km de rețea de termoficare și 75.000.000 în modernizarea sistemului de iluminat AFM 1 și AFM 2.

Nicușor Dan, despre investițiile în transportul în comun din București

Amintim că, recent, primarul general că și-a propus reabilitarea a 50 km linie de tramvai, astfel încât toată reţeaua Capitalei să fie modernizată. Cât despre tramvaie, acum sunt 62 noi aduse de Astra Arad, până la finele anului vor fi 70, dar pe lângă cele 100 cumpărate de la Astra mai e nevoie de încă 250 pentru fluidizarea traficului.

De asemenea, de anul viitor Solaris: „Cele 100 de troleibuze, achiziționate cu fonduri nerambursabile de la Fondul de Mediu, vor avea 12 m, podeaua complet coborâtă, spațiu destinat cărucioarelor pentru persoane cu dizabilități, vor fi dotate cu computer de gestiune management vehicul cu funcții GPS, sistem de informare audio-video, aer condiționat și o autonomie minimă de 20 de km. Garanția funcționării va fi de minimum 300.000 km de la data punerii în exploatare sau minimum 5 ani”.

Nicușor Dan, despre investițiile în rețeaua de termoficare: Iarna aceasta va fi mai bine

De asemenea, primarul general a susținut că iarna aceasta va fi mai bine din punct de vedere al furnizării de apă caldă și căldură, deoarece fix unde era mai mare nevoie de ele.

„Stăm foarte bine. În mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am făcut în 2021 28 – vorbesc de rețeaua principală – în 2022 am făcut 32, iar anul acesta o să facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am știut că sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.