Nicușor Dan, despre termoficarea în Capitală: Iarna asta va fi mai bine. Am făcut lucrări unde era nevoie, avem 10 șantiere mari deschise și o centrală nouă la Titan (VIDEO)

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a declarat joi, pentru B1 TV, că iernile vor fi tot mai bune din punct de vedere al furnizării de apă caldă și căldură deoarece s-au făcut și se fac lucrări la rețeaua de termoficare și se intervine mai ales acolo unde se produc avariile.

Acesta a mai precizat că au fost schimbați circa 180 km de conducte din 1000, dar s-a intervenit exact acolo unde era mai mare nevoie.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Dan: Iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută din punct de vedere al termoficării

„Stăm foarte bine. În mandatul trecut, media a fost cam de 15 – 17 km pe an. Noi am făcut în 2021 28 – vorbesc de rețeaua principală – în 2022 am făcut 32, iar anul acesta o să facem 50. Ne-am dus exact acolo unde am știut că sunt problemele cele mai sensibile. Deci iarna asta o să fie mai bine decât iarna trecută.

Avem acum 10 , de 5 – 6 – 10 km conductă, în care se pune direct conductă preizolată, și 10 – 12 șantiere pe bucățele mai mici, unde Termoenergetica schimbă cu conductă normală unde crede ea că sunt avarii.

Iarna asta, datorită acestor schimbări și a centralei de la Titan care e nouă, i-am dat drumul în februarie anul acesta, ”, a declarat primarul general.

Nicușor Dan: Din 2021 am început să scădem pierderea de apă din sistem

„Sunt zone în București unde erau avarii și nu mai sunt, de exemplu zona Ferentari. Acolo a durat 2 ani, s-au schimbat 13 km, și 30 de ani n-o să mai fie probleme.

Singurul indicator matematic e câtă apă pierzi. Noi avem 4 centrale mari și cu asta de la Titan și câteva mai mici și cu cât mai puțină apă pierzi, cu atât o să ajungă apă caldă din centralele astea mari în punctele termice și apartamente.

Avem un grafic care spune că din 2021 am început să scădem pierderea asta din sistem. Asta s-a putut face până acum și se va simți.

Iarna trecută , cea mai friguroasă lună a fost februarie și am avut zile întregi fără avarii, adică oamenii au avut cu toții apă caldă și căldură”, a mai spus Nicușor Dan.