Nicușor Dan, reacție după ce Crin Antonescu și-a suspendat candidatura la prezidențiale: „Nerezonabil”

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei și candidat independent la alegerile prezidențiale, a catalogat ca fiind „nerezonabil” anunțul lui Crin Antonescu legat de candidatura sa.

Crin Antonescu a spus că a suspendat unilateral acordul prin care a devenit candidatul la prezidențiale al coaliției de guvernare PSD-PNL-UDMR și a invocat , între care faptul că partidele nu au formalizat candidatura sa.

„E nerezonabil. Organele de conducere ale partidelor sunt compuse din oameni, majoritatea implicați în administrație ca primari, președinți de consilii județene, miniștri. Toți au de încheiat situațiile de final de an, de făcut bugetele. Nu poți să le ceri acestor oameni să-ți valideze candidatura de la Crăciun și până la revelion, e nerezonabil”, a declarat Nicușor Dan, pentru

Nicușor Dan: Eu voi candida în orice condiție

Întrebat dacă anunțul lui Crin Antonescu îi deschide lui calea spre o negociere cu PNL, Dan a răspuns: „Eu am făcut anunț de candidatură, am spus de atunci că mi-ar plăcea să am susținerea partidelor pro-occidentale, mai departe e decizia fiecărui partid. Eu o voi respecta”.

„Trebui sa lămurim însă , în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Eu voi candida în orice condiție, dar pentru democrație e important să lămurim ce s-a întâmplat, altfel încrederea în democrație se pierde”, a mai ținut să precizeze primarul general al Capitalei.