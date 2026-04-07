B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan, reacție după ce s-a aflat că foști colaboratori din campaniile electorale au făcut scenariul pozelor false lansate de Elena Lasconi (VIDEO)

Adrian A
07 apr. 2026, 13:18
Cuprins
Președintele Nicușor Dan a vorbit în premieră despre ancheta DIICOT în cazul pozelor false lansate de Elena Lasconi în campania electorală din 2025 în care apăreau Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Nicușor Dan, trădat de oameni din campania sa electorală

Întrebat într-o conferință de presă la Timișoara despre legătura dintre cei care au realizat fotografiile și oamenii din echipa sa de campanie, Nicușor Dan spune că DIICOT trebuie să afle cine i-a plătit pe cei care au lucrat pentru el și apoi au schimbat tabăra.

”Sunt două lucruri clare. Primul – eu am făcut plângerea la DIICOT a doua zi după apariția imaginilor. Doi – în campania electorală am lucrat cu mai multe echipe care au fost subcontractate. Da, e o certitudine că în ancheta DIICOT două din aceste persoane au fost și în fotografiile de care vorbim. Mai departe, e treaba procurorilor să răspundă la întrebarea esențială: cine i-a plătit pe oamenii ăștia?

Dacă voi fi chemat (la DIICOT), mă voi duce. Ce pot spune mai mult decât a văzut toată lumea? Niște oameni care au dus în spațiul public niște fotografii în care pretind că sunt eu”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Cine sunt oamenii din spatele pozelor false

Potrivit informațiilor G4Media, echipa de fotografi de la compania Training Private Group, care a realizat fotografiile cu presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta – care s-au dovedit a fi false iar personajele interpretate de actori, a lucrat în campanii electorale pentru Nicușor Dan în 2024 și 2025.

Firma Training Private Group SRL a fost fondată în 2023 de Andrei-Gabriel Bicuți, personaj audiat în dosar alături de tatăl său, Liviu Gheorghe Bicuți. Conform portalului achizițiilor publice SICAP, în noiembrie 2024, acestei societăți i-a fost atribuit direct de către Primăria București, condusă atunci de Nicușor Dan, un contract de 100.000 de lei, fără TVA, pentru ”Media buying”.

Echipa ar fi fost adusă cu implicarea Anei Maria Geană, cea care a ajuns consilier al fostului primar general pe filieră PNL încă din 2021. Iar în momentul în care compania a primit suta de mii de euro de la Primăria Capitalei, Geană era consilier personal al lui Nicușor Dan.

Un alt nume din dosar ar fi Mihai Cojocaru, de la CStudio Ro Film Production SRL. El este unul dintre operatorii care a lucrat în campanie cu președintele Nicușor Dan. Concret, a fost prezent în data de 06.03.2025 la filmarea clipului oficial de campanie al lui Nicușor Dan. Cojocaru ar fi prieten cu Andrei Bicuți și colaborator al firmei SC Training Private Group SRL.

Vizat ar fi și Marius-Adrian Dobre, colaborator al firmei SC Training Private Group SRL, dar și un alt operator: Alex Gabriel Pop.

Cât despre actori aceștia sunt: Răzvan Florin Bratu, cel care l-a interpretat pe Nicușor Dan, Alexandru-Cristian ⁠Năstăsoiu, care l-a interpretat pe Victor Ponta și Marian Cojocaru, cel care a jucat rolul lui Florian Coldea.

Tags:
Ultima oră
14:25 - Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
14:23 - Cei trei simpatizanți AUR, acuzați că au violat o fată acum trei ani la Școala de Vară a partidului, au fost trimiși în judecată
14:17 - Copil de 12 ani, în stare critică după un incident la spa. A fost aspirat de duza unei căzi cu hidromasaj într-un hotel din Italia
14:03 - Franța începe să rămână fără carburanți. Una din cinci benzinării nu mai are toate sortimentele de combustibili
13:53 - Alertă în Istanbul! Atac armat lângă consulatul Israelului. Cine sunt suspecții și care este bilanțul victimelor
13:47 - Alegeri pentru conducerea Academiei Române. Marius Andruh a fost ales președinte după două tururi UPDATE
13:42 - Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
13:37 - 30 de euro au costat-o jobul. Iată de ce o casieră a fost concediată după două decenii de muncă
13:36 - Veolia România extinde Olimpiada „Natura dintre Ape” la nivel național. Elevii se pot înscrie până pe 20 mai. Ce premii sunt oferite (FOTO)
