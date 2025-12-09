În conferința de presă de după întrevederea cu omologul francez, Emmanuel Macron, președintele Nicușor Dan a fost întrebat și despre alegerile din București. Dan a spus că nu e un eșec pentru el faptul că alegerile de candidatul PNL, Ciprian Ciucu. Totuși, Nicușor Dan a avut un răspuns tăios când a fost întrebat în legătură cu o declarație a lui Ciucu de după scrutin.

Ciucu: Nicușor Dan a votat cu Ciceală

Ciprian Ciucu a declarat, duminică seară, că Nicușor Dan , candidata SENS, nu pe Cătălin Drulă, candidatul USR cu care se afișase.

Întrebat de un reporter dacă crede că Dan l-a votat, Ciucu a răspuns: „Știu că a votat cu Ana Ciceală”.

Întrebat de unde știe, Ciucu a răspuns că știe „de la oameni care îl cunosc” pe Dan.

„Nu am cum să probez”, a precizat el.

În final, Ciprian Ciucu a declarat că nu vrea să mai discute acest subiect și că, probabil, a făcut o greșeală dezvăluind acest lucru.

Nicușor Dan, reacție la declarațiile lui Ciprian Ciucu

În conferința de presă ce a avut loc în Franța, unde Nicușor Dan încă se află într-o vizită de lucru, Nicușor Dan a fost întrebat de reporteri cum vede aceste declarații și dacă sunt adevărate.

„În orice meserie, când deschizi gura trebuie să te bazezi pe ce vorbești. Cam ăsta e singurul comentariu pe care pot să-l fac”, a răspuns Dan.

De asemenea, întrebat cum comentează analiza celor care văd în rezultatul alegerilor o înfrângere pentru el, deoarece Drulă a ieșit abia pe locul 4, Nicușor Dan a explicat: „O înfrângere pentru mine ar fi să nu ne mai primească nimeni în Europa, să nu intrăm în OSCE, nicidecum ce se întâmplă la alegeri în București. Problemele bucureștenilor sunt structurale, că de 25 de ani Primăria nu are o finanțare consistentă. Eu vreau ca referendumul să fie pus în practică și primarul să aibă toate puterea”.