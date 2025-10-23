B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European

Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European

Selen Osmanoglu
23 oct. 2025, 07:34
Președintele Nicușor Dan va participa la reuniunea Consiliului European
Sursa foto: Nicușor Dan / Facebook
Cuprins
  1. Principalele teme de discuție
  2. Ce s-a discutat la summitul UE anterior
  3. Discuții bilaterale

Președintele Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la Bruxelles.

Principalele teme de discuție

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, conform Agerpres.

La Bruxelles va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

Miercuri, Nicușor Dan a participat și la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE – Egipt.

Ce s-a discutat la summitul UE anterior

Nicușor Dan a fost prezent, la începutul lui octombrie, la un alt summit al liderilor UE, la Copenhaga. Atunci discuțiile s-au concentrat, în mare parte, pe planul de acțiune al Comisiei Europene privind apărarea europeană.

Președintele României a precizat că un alt subiect despre care s-a discutat a fost legat de securitatea europeană. A fost un subiect central de discuție, similar cu reuniunea anterioară a Consiliului.

Componentele abordate au fost: amenințări fizice, drone, război hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice.

Discuții bilaterale

Tot în cadrul summitului de la începutul lui octombrie, Nicușor a avut discuții bilaterale cu mai multe persoane.

„Și am avut o discuție bilaterală cu prim-ministru Suediei. Aici am discutat foarte mult de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește industria de apărare și, în general, de colaborarea pe securitate și pe economie, dar, cum am spus, în special pe zona de industrie de apărare și am avut, de asemenea, o discuție cu prim-ministrul Armeniei. După cum știți, următoarea reuniune a acestui Comitet Politic European va avea loc în Armenia în mai anul viitor, când voi participa. Și pentru România, zona Caucazului este foarte interesantă din perspectivă economică”, a spus președintele Nicușor.

Tags:
Citește și...
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Politică
Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Politică
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
Politică
Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană
Politică
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană
Au apărut stenogramele. De ce s-au certat Grindeanu și Bolojan pe tema pensiilor speciale: “Dacă facem șmecherii …”
Politică
Au apărut stenogramele. De ce s-au certat Grindeanu și Bolojan pe tema pensiilor speciale: “Dacă facem șmecherii …”
George Simion trece la amenințări, după respingerea moțiunii: „Vom veni cu o Carte Neagră”. Ce informații va conține documentul
Politică
George Simion trece la amenințări, după respingerea moțiunii: „Vom veni cu o Carte Neagră”. Ce informații va conține documentul
Cine e falsul căpitan SRI? Impostorul a fost și inspector ANAF și ofițer MAI
Politică
Cine e falsul căpitan SRI? Impostorul a fost și inspector ANAF și ofițer MAI
PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR
Politică
PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR
Grindeanu nu îl mai iartă pe Bolojan: Ar trebui să plece
Politică
Grindeanu nu îl mai iartă pe Bolojan: Ar trebui să plece
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
Politică
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
Ultima oră
08:00 - Tot 3 obiecte care vor atrage norocul în viața ta. Iată ce să faci în luna noiembrie
01:00 - De ce telefoanele performante rămân fără energie în mijlocul zilei? Cum să prelungești durata de viață a bateriei
23:59 - Tragedie în largul Tunisiei. Naufragiu soldat cu moartea a 40 de migranți ilegali
23:55 - Un bebeluș de 15 kilograme a stârnit controverse pe internet. Mama, acuzată că l-a modificat cu inteligența artificială
23:55 - O capitală europeană se pregătește să renunțe la mașini. Cum va arăta orașul cu doar 12 zile de condus pe an
23:33 - Panică într-un mall din Capitală. Oamenii au acuzat un miros suspect de gaz. Autoritățile au dispus evacuarea
23:30 - Nu risca! Vezi ce trebuie să faci acum, ca să nu rămâi în pană când dă gerul. Ghidul șoferului conștiincios
23:11 - Războaiele viitorului vor fi purtate de roboți și de inteligența artificială. Fostul șef al armatei ucrainene descrie noua doctrină militară
23:01 - Mihai Albu, după explozia din Rahova: „Părerea mea este că muncitorii și-ar risca viața, ca să repare acea scară de bloc”
22:45 - Rogobete schimbă procedura de autorizare a unităților medicale. Ministrul acționează la nivelul direcțiilor de sănătate publică (VIDEO)