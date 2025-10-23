Nicușor Dan va participa, joi, la reuniunea Consiliului European, care va avea loc la .

Principalele teme de discuție

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție situația din Ucraina, din Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea UE și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova, se arată într-un comunicat al Administrației Prezidențiale, conform Agerpres.

La Bruxelles va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde va fi discutată situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.

Miercuri, Nicușor Dan a participat și la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, cu președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE – Egipt.

Ce s-a discutat la summitul UE anterior

Nicușor Dan a fost prezent, la începutul lui octombrie, la un alt summit al liderilor UE, la Copenhaga. Atunci discuțiile s-au concentrat, în mare parte, pe planul de acțiune al Comisiei Europene privind apărarea europeană.

Președintele României a precizat că un alt subiect despre care s-a discutat a fost legat de securitatea europeană. A fost un subiect central de discuție, similar cu reuniunea anterioară a Consiliului.

Componentele abordate au fost: amenințări fizice, drone, război hibrid, dezinformare și atacuri cibernetice.

Discuții bilaterale

Tot în cadrul summitului de la începutul lui octombrie, Nicușor a avut discuții bilaterale cu mai multe persoane.

„Și am avut o discuție bilaterală cu prim-ministru Suediei. Aici am discutat foarte mult de posibilitățile de colaborare în ceea ce privește industria de apărare și, în general, de colaborarea pe securitate și pe economie, dar, cum am spus, în special pe zona de industrie de apărare și am avut, de asemenea, o discuție cu prim-ministrul Armeniei. După cum știți, următoarea reuniune a acestui Comitet Politic European va avea loc în Armenia în mai anul viitor, când voi participa. Și pentru România, zona Caucazului este foarte interesantă din perspectivă economică”, a spus președintele Nicușor.