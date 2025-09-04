B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios" / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul"

Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”

Elena Boruz
04 sept. 2025, 20:37
Nicușor Dan: „Vreau să fiu un președinte serios” / Ce a spus despre relația pe care o are cu „sistemul”
Nicusor Dan Sursa foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a făcut declarații, joi seară, despre relația pe care o are cu „sistemul”, dacă l-a simțit sau l-a văzut. De asemenea, acesta a mărturisit că își dorește să aducă seriozitate în modul în care sunt făcute lucrurile în România

Cuprins:

  • Președintele Nicușor Dan: „Am văzut și părți nocive în «sistem» care protejează diferite interese”
  • Cum a trăit Nicușor Dan cele 100 de zile de mandat

Președintele Nicușor Dan: „Am văzut și părți nocive în «sistem» care protejează diferite interese”

Prezent în platoul Observator News, Nicușor Dan a precizat dorința pe care o are, cu privire la modul în care își va desfășura activitatea în timpul mandatului.

„După o istorie pe care am avut-o, România acum se ia în serios. (…) Vreau să fiu un președinte serios, care să încerce să aducă seriozitate în modul în care facem lucrurile”, a declarat Nicușor Dan pentru sursa anterior citată.

De asemenea, președintele a explicat ce relație are cu „sistemul” și dacă se simte cumva intimidat de acesta. Șeful statului a mărturisit că a „interferat” cu el încă de pe vremea când era primarul general al Capitalei.

 „Am interferat cu el încă de când am fost primar al Capitalei, am făcut nenumărate lucruri împreună, am făcut schimb de informații….În integralitate, nu-l cunosc, să fiu foarte clar. Am văzut și părți nocive care protejează diferite interese, dar ce pot să spun este că o să încerc partea bună ca să reformăm”, a adăugat președintele.

Cum a trăit Nicușor Dan cele 100 de zile de mandat

Mai mult, acesta a explicat cum i s-au părut cele 100 de zile de când este președintele României.

„Intense. Au fost trei lucruri importante. Am avut o provocare cu formarea unui guvern stabil. După care am avut o provocare cu deficitul, iar din fericire lucrurile sunt sub control. Şi apoi o prezenţă externă, care a fost în opinia mea consistentă, cu multe reuniuni, care era necesară. Europa, lumea voia să vadă ce se întâmplă în România”, a mai spus șeful statului.

