Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 20:05
Nicușor Dan: Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele Nicușor Dan a declarat că Guvernul a analizat deciziile anterioare ale Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților, dar nu poate anticipa ce hotărâre vor lua judecătorii CCR de data aceasta. Dan a mai spus că nu e normal ca magistrații să iasă la pensie la 48 de ani, dar nici atitudinea societății față de aceștia nu e sănătoasă.

  • Ce a spus Dan despre vârsta de pensionare a magistraților
  • Ce a spus Dan despre cum îi văd români pe magistrați

Ce a spus Dan despre vârsta de pensionare a magistraților

„CCR se va pronunţa, nu pot anticipa ce vor spune. Ce pot spune, că atunci când Guvernul a venit cu propunerea, oamenii din Guvern s-au uitat la toate deciziile CCR pentru a evita să declare CCR neconstituţional proiectul. Mai departe decide Curtea

Trebuie să ne uitam cu nuanţe. Nu e admisibil ca pensia să fie egală cu salariul. Încurajezi omul să se duca la pensie, ceea ce mulţi magistraţi au făcut-o, la vârful experienţei. Vârsta de pensionare, 48, e mult prea mică, oamenii sunt în plină putere. Am pus o nuanţă, ca această trecere de la 48 la 65 nu trebuie făcută brusc”, a declarat Nicuşor Dan, pentru Observator News.

Ce a spus Dan despre cum îi văd români pe magistrați

Pe de altă parte, acesta a atras atenția asupra modului în care societatea a ajuns să-i vadă pe magistrați.

Magistraţii au muncit mult, mult în anii ăştia. Ca să vă imaginaţi, pentru cine nu a fost într-o sală de judecată, vine judecătorul, se aşează pe scaun şi vine cu o jumătate de oră mai devreme o doamnă grefier sau un domn grefier cu un cărucior de supermarket plin de dosare. Oamenii trebuie să se raporteze la toată informaţia care este în căruciorul ăla de dosare. Este un fapt. De ce suntem acolo? Este o discuţie întreagă. Dar este un fapt că oamenii ăştia au fost suprasolicitaţi trebuie să recunoaştem.

Şi mai este o chestiune, nu este sănătos… dacă aş fi politicianist, m-aş uita la sondaje, aş constata că lumea urăşte şi aş intra şi eu în corul ăsta de înjurat magistraţii. Nu cred că e sănătos pentru democraţie ca oamenii să aibă atitudinea asta faţă de magistraţi. Se confundă adesea magistratura cu partea de penal. Aici avem multe restanţe, dar sunt mulţi oameni care au muncit foarte mult. Da, sunt de acord să reducem pensiile şi vârsta de pensionare, toată discuţia este pe acest tranzit” a spus Nicuşor Dan.

