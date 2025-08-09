B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Victoria Stoiciu (PSD) : „Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă"

Selen Osmanoglu
09 aug. 2025, 08:12
Victoria Stoiciu Sursa foto. Facebook

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu critică intenția guvernului Bolojan de a plafona la 25% retragerile din Pilonul II de pensii.

  • Ce s-a întâmplat
  • Mesajul senatoarei PSD

Ce s-a întâmplat

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a declarat, vineri, într-o conferință de presă la Palatul Victoria după ședința de Guvern, că limitarea la 25% a banilor care pot fi retrași deodată din Pilonul II de pensii și extinderea eșalonării restului de bani de la 5 la 10 ani sunt propuse pentru că „ne îndreptăm la un vârf de sarcină în 2030”, conform G4Media.

Guvernul a avut pe ordinea de zi în ședința de vineri, proiectul de lege de plată a pensiilor private, la 17 ani de la înființarea sistemului de pensii Pilon II din România. Legea va înlocui sistemul actual provizoriu.

Președintele ASF a susținut că prioritățile din noul proiect sunt tratamentul echitabil al participanților și soliditatea fondurilor.

El a fost întrebat de ce nu va mai fi posibilă retragerea integrală într-o singură plată a banilor din Pilonul II de pensii, ci doar a unei cote de 25%, la care a răspuns că în acest an circa 80.000 au îndeplinit condițiile de pensionare și „vom avea sute de mii în perspectiva de 5-7 ani”.

„Nu există nicăieri în Europa să poți să-ți retragi toți banii din fondul de pensii”, a adăugat.

Mesajul senatoarei PSD

„Sensibilitatea guvernului Bolojan la lobby-ul privat devine tot mai vizibilă. După ce a „păsuit” industria jocurilor de noroc, vine acum cu un pachet pe placul industriei financiare”, a început mesajul Victoriei Stoiciu, postat pe pagina de Facebook.

Aceasta spune că mesajul este simplu: „Când interesele marilor jucători se bat cap în cap cu interesul public, oamenii pierd”.

Senatoarea PSD mai spune că pilonul II „n-a fost niciodată despre oameni, ci despre fonduri”.

„De la început, arhitectura lui a fost croită în jurul unor idei convenabile administratorilor: contribuție obligatorie,  unde banii curg indiferent de încrederea oamenilor în sistem, comisioane ridicate, condiții discutabile”, a adăugat ea.

„Acum se apasă pe accelerație. Eliminarea retragerii integrale și împingerea către rente viagere derizorii nu protejează „viitorul pensionarului”; protejează interesul  financiar al administratorilor.

Politic vorbind, e un autogol: companiile nu votează. Oamenii votează. Nu mai departe de 2028”, a încheiat senatoarea.

