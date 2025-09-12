B1 Inregistrari!
Politică

O femeie a vrut să intre în Parlament cu 6 cuțite. Era o invitată a AUR. Reacția partidului

Traian Avarvarei
12 sept. 2025, 12:44

Sursa foto: Captură video - Digi24
Cuprins
  1. Ce se știe până acum despre femeia care a vrut să intre cu cuțite în Parlament
  2. Ce reacție a avut AUR în cazul femeii
  3. Ce alt caz similar a mai avut loc în Parlament

O femeie a încercat să intre în Parlamentul României cu șase cuțite asupra sa. Ea figura pe lista AUR pentru un eveniment. AUR a transmis că femeia nu este membru de partid, ci „a fost înscrisă pe o listă suplimentară”.

Ce se știe până acum despre femeia care a vrut să intre cu cuțite în Parlament

Femeia este originară din Republica Moldova și a fost prinsă cu șase cuțite asupra sa, în momentul în care a fost verificată de cei de la pază, de la Parlament. Aceștia i-au luat armele albe. Ea este acum audiată la Secția 17 Poliție, informează Digi24.

Aceasta voia să intre în Parlament pentru a participa la „Forumul Breslei Constructorilor”, figurând pe lista AUR.

Ce reacție a avut AUR în cazul femeii

„Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, a transmis AUR, într-un comunicat.

Ce alt caz similar a mai avut loc în Parlament

Amintim că, în 2023, Ariadna Cîrligeanu, șefa de atunci a organizației de tineret a AUR, a încercat să intre cu gloanțe în Parlamentul României. Ea a spus că obiectele sunt de colecție și inofensive și că le primise cadou de ziua sa.

„Din punct de vedere legal, acele obiecte sunt doar bucăți de metal care nu intră sub incidența niciunei legi”, a mai afirmat Cîrligeanu, la vremea respectivă.

Ulterior, la finele anului trecut, ea chiar a intrat în Parlament. A fost aleasă pe listele AUR, deputată de Botoșani, devenind cea mai tânără membră din Parlamentul României.

