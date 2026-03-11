B1 Inregistrari!
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor". Cine are prioritate (VIDEO)

Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: „O să avem și mâine seară un zbor”. Cine are prioritate (VIDEO)

Ana Maria
11 mart. 2026, 13:30
Oana Țoiu, explicații despre evacuarea românilor din Orientul Mijlociu: O să avem și mâine seară un zbor. Cine are prioritate (VIDEO)
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu (USR), s-a prezentat miercuri la Comisia de politică externă a Camerei Deputaților pentru a răspunde întrebărilor legate de scandalul repatrierii Irinei, fiica fostului premier Victor Ponta, din Emiratele Arabe Unite.

În fața jurnaliștilor, Țoiu a vorbit și despre situația românilor afectați de tensiunile din Orientul Mijlociu, oferind detalii despre operațiunile de evacuare și despre sprijinul oferit cetățenilor aflați în regiune.

Câți români s-au întors în țară în urma crizei din Orientul Mijlociu

Potrivit ministrului de Externe, până în acest moment, peste 5.700 de cetățeni români au revenit în siguranță în România. Oficialul a precizat că autoritățile nu au primit semnalări despre români răniți sau victime ale conflictului din zonă.

În ceea ce privește evoluțiile din Orientul Mijlociu, suntem într-un moment în care a trecut vârful crizei, cel puțin din perspectiva cererilor cetățenilor români de asistență.

În acest moment, peste 5700 de cetățeni români au ajuns înapoi, în siguranță, pe teritoriul României.

Reluăm cea mai importantă informație pe care o comunicăm zilnic către publicul general, și anume, din cererile de asistență consulară și sesizările pe care le primim de la autoritățile țărilor din regiune, până în acest moment, nu avem informații despre niciun român rănit.

Nu avem informații despre niciun român care să fie victima a conflictului și acesta este cel mai important lucru.

Așa cum am spus, de la începutul acestei crize în Orientul Mijlociu, prioritatea noastră numărul unu rămâne siguranța cetățenilor, 5700 de cetățeni români care au ajuns acasă.

Pe lângă sprijinul pe care îl dăm în facilitarea negocierilor cu țările din regiune pentru culoare de zbor, inclusiv pentru zboruri comerciale.

Mulțumim și agențiilor de voiaj pentru efortul pe care l-au făcut în această perioadă pentru a asigura întoarcerea acasă a cetățenilor români care aveau contract în vigoare.”, a declarat Țoiu.

Oana Țoiu (USR) a dat toate detaliile: Cine are prioritate la zborurile de evacuare organizate de statul român

Oana Țoiu a explicat că zborurile speciale sunt rezervate, în primul rând, pentru persoanele vulnerabile care nu pot folosi cursele comerciale sau care se confruntă cu situații urgente.

“În ceea ce privește zborurile de evacuare, zboruri de evacuare care, reamintim, că sunt organizate pentru grupurile vulnerabile care nu pot opta pentru opțiunile comerciale disponibile sau care au un grad de urgență semnificativ din perspectiva duratei pe care o mai pot petrece în spațiul respectiv. O să avem și mâine seară un zbor de evacuare prin mecanismul RESCUE. Va fi un zbor de evacuare dedicat ultimelor cetățeni care sunt în categoriile vulnerabile din spațiile Abu Dhabi, Dubai și Oman.

Cota alocată pentru acest zbor de evacuare este de 130 de locuri.

În acest moment, colegii din echipele consulare din spațiile respective contactează pe cei care s-au înscris pe platformele formale anunțate de Ministerul Afacerilor Externe cu detalii privind acest grad de vulnerabilitate: copii, minorii, în special minorii de vârste mici rămân prioritate. În ceea ce privește cazurile medicale, mai avem un număr limitat de cazuri medicale care n-au fost incluse în zborurile anterioare.

Sigur, în continuare, continuă numărul de sesizări, semnalări și cereri de asistență consulară, mai ales că Dubai este și un punct de tranzit pentru o bună parte din cetățenii care se întorc din Asia si caută un zbor înapoi spre casă.

În aceste cazuri noi asigurăm sprijin prin acordarea accesului la informațiile relevante.”, a mai adăugat ministra de Externe.

Oana Țoiu (USR) a dat noi explicații. De ce au rămas locuri libere într-un zbor de evacuare

Ministrul de Externe a fost întrebată și despre situația în care un zbor de evacuare a plecat cu 14 locuri neocupate. Oficialul a explicat că aceste locuri nu aparțineau României, ci altor state membre ale Uniunii Europene implicate în mecanismul de evacuare.

În ceea ce privește zborurile de evacuare prin mecanismele legate de instituțiile europene, țara care organizează zborul respectiv are o cotă care îi revine.

România a acoperit integral fiecare scaun care i-a fost alocat.

În ceea ce privește cota care este alocată altor cetățeni europeni, sunt confirmări care vin prin ambasadele acelor centre.

Dacă la momentul în care aeronava decolează, un cetățean european nu s-a prezentat, sigur că poate fi înlocuit dacă în aeroport se află cetățenii altor state, dar nu poate să prevadă nimeni cine dintre cei care au confirmat, din cazurile selectate de țările respective, va fi cazul care nu va fi prezent la aeroport.”, a explicat Oana Țoiu.

