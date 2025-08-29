Măsurile fiscale prevăzute în pachetul 2 urmează să fie aprobate vineri în ședință de Guvern. Măsurile au fost de fapt împărțite în 6 proeicte de legi pentru care Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament, la începutul săptămânii viitoare.

Cuprins

Măsurile care vor fi aprobate în ședință de Guvern

Cum vor fi impozitate mașinile

Printre măsurille care vor fi aprobate vineri în ședință de Guvern se numără și privind reforma pensiilor magistraților. Acesta prevede o perioadă de tranziție de 10 ani până când magistrații vor fi obligați să iasă la pensie la 65 de ani și valoarea pensiei echivalentă cu 70% din venitul net.

Alte măsuri vizează majorarea impozitelor locale, concedieri din administrația locală și centrală, reforma companiilor de stat. De asemenea, sunt adoptate măsuri cu impact în Sănătătate și Educație.

Pentru companii, capitalul sociale este majorat la cel puțin 500 de lei, în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă sub 400.000 lei. În cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netã peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei.

Crește și taxarea câștigurilor de pe bursă și a celor din criptomonede. În cazul veniturilor din transferul de monedă virtuală, impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 16% asupra câştigului din transferul de monedă virtuală.

Câştigul sub nivelul a 200 lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu depăşească nivelul de 600 lei.

Va fi introdusă și o taxă pentru coletele din afara Uniunii Europene. În privința companiilor de stat, scade numărul membrilor din Consiliile de Administrație și sunt reduse indemnizațiile.

Ministerul Finanțelor a lansat în dezbatere publică, joi seara, noul pachet de măsuri fiscale, care indică cum cresc impozitele pe locuință, mașină, capitalul social la firme, dar și alte măsuri pentru a aduce bani la buget, potrivit .

Se propune un nou mecanism de impozitare pentru mașini, ținând cont de principiul „poluatorul plătește”. Se va lua în calcul capacitatea cilindrică și norma de poluare, după cum urmează:

Formula de calcul se aplică doar primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

3) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv;

4) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv;

5) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv;

6) Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

7) Autobuze, autocare, microbuze;

8) Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.