B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Revolte de stradă în Nepal. Parlamentul a fost dizolvat și vor fi alegeri anticipate

Revolte de stradă în Nepal. Parlamentul a fost dizolvat și vor fi alegeri anticipate

Adrian Teampău
13 sept. 2025, 00:11
Revolte de stradă în Nepal. Parlamentul a fost dizolvat și vor fi alegeri anticipate
Proteste în Nepal Sursa foto: Hepta / DPA Images / Skanda Gautam
Cuprins
  1. Revoltele au dus la alegeri anticipate în Nepal
  2. Revolte violente soldate cu morți și răniți
  3. Tensiunile din Nepal au dus la demisia guvernului
  4. Revolta declanșată de pe TikTok

Statul Nepal va avea alegeri legislative anticipate la începutul lunii martie, după ce revoltele de stradă, din ultimele zile, a dus la dizolvarea parlamentului, de către președintele țării.

Revoltele au dus la alegeri anticipate în Nepal

Președintele statului Nepal, Ramchandra Paudel, a decis să dizolve Parlamentul și să dispună organizarea de alegeri anticipate.  Decizia a fost luată vineri, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, citat de AFP. Viitorul scrutin anticipat pentru un nou parlament este programat să se desfășoare pe 5 martie 2026,

„La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026”, a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Decizia președintelui vine după mai multe zile de proteste violente care au dus la demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli. El a fost înlocuit cu fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki. Aceasta, va ocupa funcția de şef al guvernului interimar, fiind prima femei desemnată într-o astfel de poziție, în istoria țării, notează EFE.

Mii de tineri au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva unei decizii guvernamentale de interzicere a accsului pe rețelele de socializare. Timp de trei zile, țara s-a confruntat cu un vid de putere, iar parlamentuș a cerut o soluție constituțională. Pe de altă parte, organizațiile civice au avertizat că orice guvern numit în afara Constituției nu ar avea legitimitate și ar duce la escaladarea tensiunilor sociale.

Revolte violente soldate cu morți și răniți

Protestele din Nepal au fost declanşate după blocarea a 26 de reţele sociale pe 4 septembrie. În ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine au murit 51 de persoane în vreme ce alte peste o mie au fost rănite, conform ultimului bilanț oficial.

Revoluția generației Z din Nepal, așa cum sunt numite protestele violente de stradă, a pornit de la o campanie online care s-a viralizat în online. În special pe TikTok și pe Instagram au circulat numeroase clipuri în care era prezentată viața opulentă a familiilor înalților demnitari politici. Aceste imagini au provocat iritare și tenisiuni într-o țară care se confruntă cu mari probleme de natură economică.

Picătura care a umplut paharul a fost decizia de a guvernului de a bloca 26 de platforme online, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube. Măsura a fost motivată de necesitatea combaterii dezinformării, a fraudelor și a discursurilor instigatoare la ură.

Pe de altă parte, tinerii au văzut o tentativă a politicienilor de a cenzura dezvăluirile despre corupția clasei politice. Drept urmare, au izbucnit revoltele de stradă care au degenerat rapid. Poliția a deschis focul asupra mulțimii și a ucis mai multe persoane.

La o zi după izbucnirea protestelor, interdicția a fost ridicată, iar accesul la rețelele sociale a fost permis din nou. Cu toate acestea violențele nu s-au oprit. Protestele au continuat, alimentate de moartea tinerilor uciși în confruntările cu forțele de ordine și de acuzațiile de corupție.

Tensiunile din Nepal au dus la demisia guvernului

Mii de nepalezi au luat cu asalt și au incendiat clădiri guvernamentale și locuințe ale politicienilor. Mai mulți demnitari au fost atacați și agresați pe stradă. În fața revoltei generalizate, premierul Khadga Prasad Oli a fost nevoit să-și dea demisia, un gest care nu i-a liniștit pe protestatari. Oamenii au continuat să blocheze drumurile, iar miniștrii din Nepal au fost preluați de armată și transportați în locuri sigure.

În condițiile în care forțele de ordine s-au dovedit incapabile să oprească protestele, armata a fost scoasă pe străzi pentru a restabili ordinea. Forțele militare au fost instalate în principalele puncte din Kathmandu, capitala nepaleză, după cum a relatat Politico.

Armata s-a arătat decisă să impună respectarea legii și ordinii. Soldații au impus restricții de circulație și au trecut la verificarea persoanelor și autovehiculelor. Într-un comunicat, armata a anunțat că au fost arestate 21 de persoane suspectate de jaf.

Revolta declanșată de pe TikTok

În ultimele săptămâni, înaintea protestelor, mai multe postări cu termenul „nepo kids”, similar cu „nepotism”, s-au viralizat pe rețelele sociale, în Nepal. De regulă aceste postări prezentau imagini și informații despre viața luxoasă a copiilor politicienilor de rang înalt. Promovate pe platformele sociale, imaginile cu rudele politicienilor care pozează în mașini de lux și poartă haine scumpe a inflamat spiritele.

Guvernanții și politicienii din Nepal sunt acuzați de corupție și de lipsă de transparență privind cheltuirea banilor publici. Există suspiciuni că fondurile bugetare sunt folosite pentru a susține stilul de viață opulent.

În aceste condiții, în lipsa unor măsuri de combatere a corupției, oamenii au ieșit în stradă. Protestatarii au solicitat o comisie specială de anchetă care să verifice sursele averilor politicienilor. Nepalezii sunt tot mai preocupați de problemele pe care le provoacă corupția generalizată și inegalitățile economice.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vizele cetățenilor străini, care sărbătoresc asasinarea lui Kirk, revocate. Anunțul făcut de Departamentul de Stat al SUA. Ce pedeapsă riscă suspectul crimei
Externe
Vizele cetățenilor străini, care sărbătoresc asasinarea lui Kirk, revocate. Anunțul făcut de Departamentul de Stat al SUA. Ce pedeapsă riscă suspectul crimei
Maia Sandu în audiență la Papa Leon. Turneu diplomatic înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Externe
Maia Sandu în audiență la Papa Leon. Turneu diplomatic înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie
UPDATE: A fost făcut public numele suspectului prins în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Cine l-a denunțat și ce promisiune a făcut Trump
Externe
UPDATE: A fost făcut public numele suspectului prins în cazul asasinării lui Charlie Kirk. Cine l-a denunțat și ce promisiune a făcut Trump
Regretele Prințului Harry. Ce decizie a luat după ce s-a văzut cu tatăl său, Regele Charles
Externe
Regretele Prințului Harry. Ce decizie a luat după ce s-a văzut cu tatăl său, Regele Charles
Suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk a fost prins. Anunțul făcut de Donald Trump
Externe
Suspectul care l-ar fi împușcat pe Charlie Kirk a fost prins. Anunțul făcut de Donald Trump
Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018
Externe
Țara unde acum s-a sărbătorit Revelionul. Oamenii tocmai au intrat în 2018
Trump, întrerupt în timpul unei cine de un grup de protestatari. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Externe
Trump, întrerupt în timpul unei cine de un grup de protestatari. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Externe
Capete de porc cu inscripția „Macron” au fost descoperite în faţa unor moschei din Paris / Legătura cu posibile actile ostile ale Rusiei
Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
Externe
Primarul Romei promite că se va putea înota în Tibru peste cinci ani
Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
Externe
Ce recompensă uriașă oferă FBI pentru a-l prinde pe asasinul lui Kirk
Ultima oră
23:56 - Alimente, aparent sănătoase, care pot provoca migrene. Ce trebuie să știi
23:44 - Monica Tatoiu susține că ar fi fost agresată de față cu poliția. Autoritățile au o altă variantă
23:06 - Cum previi formarea cocoloașelor în detergentul pudră. Trucuri simple care îți protejează hainele și mașina de spălat
23:00 - NATO strânge rândurile în fața Rusiei. Operaţiunea „Eastern Sentry” (Santinela Estică), replică la incursiunea dronelor în Polonia
22:21 - Dana Roba, pregătită să devină mamă pentru a treia oară. Ce anunț a făcut fosta lui Guță
22:14 - Isabelle Adjani, judecată pentru evaziune. Procesul a ajuns la faza de apel
21:59 - Vizele cetățenilor străini, care sărbătoresc asasinarea lui Kirk, revocate. Anunțul făcut de Departamentul de Stat al SUA. Ce pedeapsă riscă suspectul crimei
21:36 - Tily Niculae, mesaj emoționant după divorț: „Unele uși nu se deschid singure, ci doar dacă împingi sau ai curajul să le cauți”. Ce a mai spus actrița
21:15 - Spectacol astronomic pe cerul României. Ora la care începe este 22.30
20:59 - Daniel David: „Sincer, demisia mea s-a cerut din ianuarie, de când am devenit ministru. Este ciudat” (VIDEO)