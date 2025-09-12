Statul Nepal va avea alegeri legislative anticipate la începutul lunii martie, după ce de stradă, din ultimele zile, a dus la dizolvarea parlamentului, de către președintele țării.

Revoltele au dus la alegeri anticipate în Nepal

Președintele statului Nepal, Ramchandra Paudel, a decis să dizolve l și să dispună organizarea de . Decizia a fost luată vineri, la propunerea noului prim-ministru Sushila Karki, a anunţat biroul prezidenţial, citat de AFP. Viitorul scrutin anticipat pentru un nou parlament este programat să se desfășoare pe 5 martie 2026,

„La recomandarea prim-ministrului, parlamentul a fost dizolvat. Data alegerilor a fost stabilită pentru 5 martie 2026”, a declarat pentru AFP Kiran Pokharel, un purtător de cuvânt al preşedinţiei.

Decizia președintelui vine după mai multe zile de proteste violente care au dus la demisia fostului prim-ministru K.P. Sharma Oli. El a fost înlocuit cu fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki. Aceasta, va ocupa funcția de şef al guvernului interimar, fiind prima femei desemnată într-o astfel de poziție, în istoria țării, notează EFE.

Mii de tineri au ieșit în stradă ca să protesteze împotriva unei decizii guvernamentale de interzicere a accsului pe rețelele de socializare. Timp de trei zile, țara s-a confruntat cu un vid de putere, iar parlamentuș a cerut o soluție constituțională. Pe de altă parte, organizațiile civice au avertizat că orice guvern numit în afara Constituției nu ar avea legitimitate și ar duce la escaladarea tensiunilor sociale.

New Prime Minister Sushila Karki has taken the oath of office and secrecy in front of President Ramchandra Paudel! Photo: NTV News — Routine of Nepal banda (@RONBupdates)

Revolte violente soldate cu morți și răniți

Protestele din Nepal au fost declanşate după blocarea a 26 de reţele sociale pe 4 septembrie. În ciocnirile dintre protestatari și forțele de ordine au murit 51 de persoane în vreme ce alte peste o mie au fost rănite, conform ultimului bilanț oficial.

Revoluția generației Z din Nepal, așa cum sunt numite protestele violente de stradă, a pornit de la o campanie online care s-a viralizat în online. În special pe TikTok și pe Instagram au circulat numeroase clipuri în care era prezentată viața opulentă a familiilor înalților demnitari politici. Aceste imagini au provocat iritare și tenisiuni într-o țară care se confruntă cu mari probleme de natură economică.

Picătura care a umplut paharul a fost decizia de a guvernului de a bloca 26 de platforme online, inclusiv WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn și YouTube. Măsura a fost motivată de necesitatea combaterii dezinformării, a fraudelor și a discursurilor instigatoare la ură.

Pe de altă parte, tinerii au văzut o tentativă a politicienilor de a cenzura dezvăluirile despre corupția clasei politice. Drept urmare, au izbucnit revoltele de stradă care au degenerat rapid. Poliția a deschis focul asupra mulțimii și a ucis mai multe persoane.

La o zi după izbucnirea protestelor, interdicția a fost ridicată, iar accesul la rețelele sociale a fost permis din nou. Cu toate acestea violențele nu s-au oprit. Protestele au continuat, alimentate de moartea tinerilor uciși în confruntările cu forțele de ordine și de acuzațiile de corupție.

Tensiunile din Nepal au dus la demisia guvernului

Mii de nepalezi au luat cu asalt și au incendiat clădiri guvernamentale și locuințe ale politicienilor. Mai mulți demnitari au fost atacați și agresați pe stradă. În fața revoltei generalizate, premierul Khadga Prasad Oli a fost nevoit să-și dea demisia, un gest care nu i-a liniștit pe protestatari. Oamenii au continuat să blocheze drumurile, iar miniștrii din Nepal au fost preluați de armată și transportați în locuri sigure.

În condițiile în care forțele de ordine s-au dovedit incapabile să oprească protestele, armata a fost scoasă pe străzi pentru a restabili ordinea. Forțele militare au fost instalate în principalele puncte din Kathmandu, capitala nepaleză, după cum a relatat Politico.

Armata s-a arătat decisă să impună respectarea legii și ordinii. Soldații au impus restricții de circulație și au trecut la verificarea persoanelor și autovehiculelor. Într-un comunicat, armata a anunțat că au fost arestate 21 de persoane suspectate de jaf.

🇳🇵 – Así marcharon los nepaleses , hasta derrocar el gobierno. — DatoWorld (@DatosAme24)

Revolta declanșată de pe TikTok

În ultimele săptămâni, înaintea protestelor, mai multe postări cu termenul „nepo kids”, similar cu „nepotism”, s-au viralizat pe rețelele sociale, în Nepal. De regulă aceste postări prezentau imagini și informații despre viața luxoasă a copiilor politicienilor de rang înalt. Promovate pe platformele sociale, imaginile cu rudele politicienilor care pozează în mașini de lux și poartă haine scumpe a inflamat spiritele.

Guvernanții și politicienii din Nepal sunt acuzați de corupție și de lipsă de transparență privind cheltuirea banilor publici. Există suspiciuni că fondurile bugetare sunt folosite pentru a susține stilul de viață opulent.

În aceste condiții, în lipsa unor măsuri de combatere a corupției, oamenii au ieșit în stradă. Protestatarii au solicitat o comisie specială de anchetă care să verifice sursele averilor politicienilor. Nepalezii sunt tot mai preocupați de problemele pe care le provoacă corupția generalizată și inegalitățile economice.